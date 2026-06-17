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比特幣失守6萬美元後迎反彈 新火研究院：多項數據反映已築底

股市
更新時間：18:07 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:07 2026-06-17 HKT

比特幣本月初一度失守6萬美元後，近期迎來超跌反彈。新火研究院表示，多項數據均反映行情已出現築底走勢，其中比特幣現貨ETF淨流出持續收窄，Coinbase與USDT之間負溢價亦逐步修復。行業基本面上，主流礦機的停機成本維持在30,000至5,000美元區間，行業階段性成本底部初步形成，是加密市場歷輪行情見底的典型特徵。

機構資金逆市佈局趨勢突出

從一線交易狀況觀察，機構資金逆市佈局趨勢尤為突出。以新火集團為例，旗下場外交易（OTC）周成交量環比大增逾8倍，平台活躍用戶數目亦同步翻一番，兩項業務數據均創歷史新高，反映出場外資金入場意願顯著升級。新火研究院鏈上監測數據更顯示，多家上市企業及資深大型機構，紛紛在6萬美元這一關鍵價位大筆吸納資產。

市場風險偏好回升

展望後市，流動性釋放與宏觀政策將成為帶動行情向上的兩大核心動力。SpaceX上市後表現理想，帶動市場風險偏好回升，先前因認購新股而被凍結的巨額資金陸續解凍。這部分閒置流動性釋放後，將積極尋找價值窪地，比特幣等被低估資產料成為主要流向。

宏觀與監管方面，美國聯儲局新任主席沃什於首場議息會議上發言，將為短期貨幣政策定調；而《CLARITY 法案》若在7月底順利落地，亦會大幅提升機構入場的制度信心。綜合底部形態、資金流向及政策前景，新火研究院對後續走勢維持樂觀判斷。

相關文章：美伊協議刺激比特幣重上6.5萬美元  對沖基金經理：關鍵水平在6.7萬美元

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