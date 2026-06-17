市場靜待聯儲局議息結果｜古天后

6月17日，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市場憧憬中東地緣政治局勢緩和，國際油價繼續插水及債息回落，不過美股周二個別發展，道指再破頂，盤中曾首次突破52000關，高見52190，收市亦創歷史新高，報51999，升328點或0.64%，報51999；標指跌42點或0.57%，報7511；納指跌307點或1.15%，報26376。

新股SpaceX掛牌後股價連升三日，漲幅一度超過17%，盤中SPCX曾高見225.64美元，市值超越亞馬遜及微軟，直逼3萬億美元，股價收市報201.68美元，升幅放緩至4.77%，市值為2.65萬億美元，超過亞馬遜成為全球第五大上市公司，但仍落後於微軟。其他重磅股以科技股表現較差，Tesla股價跌1.58%，Nvidia亦跌2.37%，為表現最差道指成份股，Micron回吐6.18%，超微半導體（AMD）跌7.3%，英特爾急瀉8.45%。不過金融板塊有追捧，摩根大通升3.68%，為升幅最大道指成份股，Visa升2.87%，美國運通及高盛漲幅都超過1%。

調查料FOMO續推動AI交易

貝萊德全球定息收入投資總監Rick Rieder向彭博電視表示，美國與伊朗達成臨時和平協議後美股飆升，反映投資者重新配置貨幣市場基金中8萬億至9萬億美元資金。佢指出，之前太多資金觀望局勢發展，SpaceX上周掛牌後，已迫使部份投資者配置組合中作出調整，如今重大地緣政治風險已經消除，加快市場動力。

美國銀行每月調查顯示，約56%受訪基金經理以「榮景」（boom）來形容當前AI周期，反映大部分投資者相信FOMO將繼續推動AI交易。與此同時，只有21%基金經理認為美股已進入狂熱（euphoria）階段，估值升至極端水平；9%稱已屆「獲利沽貨」階段，即預期泡沫爆破大型投資開始拋售。

聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）主持上任後首個議息會議，美國10年期債息一度回落5.3個基點，報4.412厘，對息口較敏感嘅2年期債息降2.52個基點至4.0411厘。美滙指數最多回升0.16%，高見99.791，其後輕微倒跌；雖然日本央行一如預期加息0.25厘，但日圓保持疲弱，最多跌0.09%，報160.49兌每美元。

恒指重返26000方扭劣勢

港股上周反彈兩日後，本周兩個交易日表現麻麻，雖然周一回升，但卻高開低走，開出陰燭，昨日則低開低走，恒指跌幅一度擴大至463點，低見24378，幾乎將反彈升幅蒸發近四成，收市跌幅收窄至348點，報收24493，又再失守全部移動平均線。幸而兩個下跌交易日減交均見縮減，反映沽壓唔算太嚴重。

不過，自美伊宣布本周五將簽署停火協議，中東地緣局勢緩和，國際油價及債息回落下，港股反彈力度相對其他股市明顯偏弱，港股反彈面對阻力重重，而最基本要先企穩5日線及10日線，並重上20日線，並突破下降軌25500阻力，港股方能改變目前一浪走低一浪嘅形態。暫時反彈阻力為10日線約24778及20日線約25138，而50日線及250日線約25700水平阻力更大，要扭轉目前約勢，除要突破下降軌外，並要收復所有移動平均線，即重返26000水平，方能扭轉自5月展開跌浪，再展升浪。

至於短線支持為24400/24200/24000，一旦再跌穿上周底部約24000水平，下方支持為23800/23500。由於今晚聯儲局議息，料今日港股表現較為牛皮，市場靜待議息結果。

古天后