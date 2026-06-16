建滔傳折讓最多12%減持建滔積層板 套現達120億 用於加大PCB業務

外電引述銷售文件顯示，建滔集團（148）出售旗下建滔積層板（1888）約1.55億股，佔總股本約4.95%，套現最多120億元。

文件指出，配股價每股75.6至77.7元，較建滔積層板收市價折讓9.5至12%，套現介乎117.2億至120.4億元。

文年顯示，集資所得款項擬用於投資印刷線路板（PCB）業務，包括提升多層板及高密度互連（HDI）產品能力、擴充產能及投入研發，同時用於償還現有貸款及一般企業用途。

今年曾減持套27億

目前建滔集團持有建滔積層板66.95%股權，減持後持股降至62%。而今次已是今年第二度減持，於3月時配售1.3億股，佔總股本4.15%，套現27.3億元，資金用於一般營運用途。

AI電子玻璃原料價格急升 推動業績

建滔受惠AI熱潮，科技行業對PCB的需求大增，建滔擁有完整產業鏈生產上游物料的AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布、銅箔、環氧樹脂及漂白木漿紙等，多個物料價格大升。花旗預計，建滔積層板上半年純利將按年激增2.73倍，至34.8億元。

建滔積層板股價今年升逾5倍

建滔積層板收市大升7.11%，收報85.9元，繼續創新高。該股今年已累升超過5.5倍，大幅跑贏大市；母企建滔集團今年亦累升2.37倍。