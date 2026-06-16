百勝中國94億收購必勝客中國所有權 免付特許經營費 助每股盈利中單位數增長

百勝中國（9887）公布，已跟Yum! Brands（美：YUM）簽署最終協議，以12億美元（約93.6億港元）現金對價，收購必勝客品牌在中國大陸的所有權，百勝中國日後毋須再支付特許經營費。交易預計於今年第三季度完成。

立即提升經營利潤率

百勝中國預計，由於無須再向Yum! Brands支付必勝客中國的特許經營費，有關交易可立即提升必勝客中國、進而提升百勝中國整體的餐廳利潤率和經營利潤率。該集團續指，交易預計將在完成後立即增厚2026年的每股盈利，並預計於2027年及2028年，為每股盈利帶來中單位數增長。

CEO：必勝客中國仍處增長早期

百勝中國首席執行官屈翠容表示，從必勝客品牌在中國大陸的獨家特許經營商，轉變為品牌所有者，是一個具有變革性意義的里程碑，彰顯百勝中國對中國市場的堅定信心及長期承諾。她稱，看到必勝客中國未來仍蘊藏著巨大的發展機遇，當前仍處於既定增長軌跡的早期階段。

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屈翠容又稱，成為品牌所有者將賦予其更大的戰略靈活性，能夠在菜單、門店模式、新模塊及營運管理等方面持續推動創新；同時無須再向Yum! Brands支付特許經營費，預計將改善門店經濟模型並降低開店門檻，從而支持必勝客在中國實現利潤率提升、加速增長並鞏固市場領導地位。

肯德基仍是核心增長引擎 續與YUM合作

百勝中國指出，將與Yum! Brands繼續保持緊密合作，共同釋放肯德基品牌的未來增長潛力，而肯德基仍將是百勝中國的核心增長引擎。該集團指出，在本次交易的同時，在滿足特定系統銷售額增長目標的前提下，肯德基中國將有機會獲得Yum! Brands提供的長達10餘年財務激勵，以支持並獎勵其未來實現更高的增長。