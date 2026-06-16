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救世口罩母企申GEM板上市 年收入逾7500萬元 口罩等消耗品仍佔八成

股市
更新時間：18:02 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-16 HKT

在COVID-19疫情期間發跡、經營一次性口罩品牌「SAVEWO」的救世集團遞表申請GEM板上市，百惠資本為保薦人。截至今年3月底止年度，救世集團毛利率48.5%，按年升1.6個百分點；純利1678.1萬元，升逾1倍，主要因為出售廠房及機器，以及附屬公司的收益。

期內，該公司收入7554.3萬元，按年增加3.2%。當中，口罩、快速抗原檢測試劑及消耗品佔79.7%；醫療保健設備及配套配件佔15.5%。該公司披露，來自政府及機構招標的收益由2024/25財政年度約370萬元，增加至2025/26財政年度的440萬元。於2025財政年度及2026財政年度，救世集團向股東宣派股息分別約410萬元及300萬元。

救世集團在2020年4月成立，6月便推出SAVEWO 3DMASK。隨著香港於2023年3月解除口罩令，其擴展產品組合，納入其他個人防護及醫療保健產品，例如快速抗原檢測試劑、傷口護理產品、電動輪椅及摺疊式拐杖。

該公司聯合創辦人為蔡詩敏和丁圳，蔡詩敏出身自金融界，曾於恒生銀行、法國巴黎銀行香港分行及工銀國際，並在私人銀行、財富管理以及銷售及交易部門擔任管理職務。丁圳則在成立救世集團前，為從事電子產品及其他消費品的採購及轉售的公司Zeta創辦人。

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