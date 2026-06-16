日央行如期加息 日股一度突破7萬點 惟收市未能企穩

日本央行如期加息後，當地股市持續強勢。日經225指數一度突破7萬點，高見70020點，其後升幅收窄，最終收報69404點，升87點或0.13%；若以今年至今計，則累升約38%。據日經新聞報道，市場出現短期行情過熱後的獲利回吐賣盤，令股市升幅收窄，同時亦擔憂加息可能導致經濟放緩，零售、食品等內需相關股票表現低迷。

海外投資者仍有買入空間

不過，報道指從中長期來看，支撐市場的積極因素並不少，其中包括海外投資者有進一步買入日本股票的空間。野村新加坡一份報告指出，商品投資顧問（CTA）在日股反彈至66000點區間後，正在重新擴大多頭（買入持倉）；又指日股若維持在7萬點附近運作，CTA每周可能以1,500億至2,000億日圓的規模進行凈買入。同時，報告指日股波動率仍維持高位，但CTA多頭規模約為1萬億日圓，相對較小，因此市場處於較容易推動多頭進一步擴大的狀態。

展望後市，市場關注焦點將是中東局勢能否進一步緩和。據悉，美伊雙方在霍爾木茲海峽通行費問題上仍存在分歧，如果能夠確認局勢正在穩步推進，預計日股可能在7萬點區間站穩，並進一步挑戰更高水平。

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