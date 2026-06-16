Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日央行如期加息 日股一度突破7萬點 惟收市未能企穩

股市
更新時間：14:35 2026-06-16 HKT
發佈時間：11:58 2026-06-16 HKT

日本央行如期加息後，當地股市持續強勢。日經225指數一度突破7萬點，高見70020點，其後升幅收窄，最終收報69404點，升87點或0.13%；若以今年至今計，則累升約38%。據日經新聞報道，市場出現短期行情過熱後的獲利回吐賣盤，令股市升幅收窄，同時亦擔憂加息可能導致經濟放緩，零售、食品等內需相關股票表現低迷。

海外投資者仍有買入空間

不過，報道指從中長期來看，支撐市場的積極因素並不少，其中包括海外投資者有進一步買入日本股票的空間。野村新加坡一份報告指出，商品投資顧問（CTA）在日股反彈至66000點區間後，正在重新擴大多頭（買入持倉）；又指日股若維持在7萬點附近運作，CTA每周可能以1,500億至2,000億日圓的規模進行凈買入。同時，報告指日股波動率仍維持高位，但CTA多頭規模約為1萬億日圓，相對較小，因此市場處於較容易推動多頭進一步擴大的狀態。

展望後市，市場關注焦點將是中東局勢能否進一步緩和。據悉，美伊雙方在霍爾木茲海峽通行費問題上仍存在分歧，如果能夠確認局勢正在穩步推進，預計日股可能在7萬點區間站穩，並進一步挑戰更高水平。

相關文章：日央行加息0.25厘至1厘符預期 創31年新高 明年4月起暫停縮減購債

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
5小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
23小時前
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
5小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
23小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
8小時前