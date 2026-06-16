Nvidia據報發行250億美元債券 較最初目標增加 獲超額認購3倍

據彭博引述消息報道，英偉達（Nvidia）將發行250億美元債券，較最初約200億美元目標有所上調，並成為最新一間乘着AI熱潮發債的科技巨企。

息率僅較國債高出0.65厘

報道指出，有關債券於周一定價，錄得850億美元認購訂單，即超額認購逾3倍；而英偉達對上一次發債則為2021年。報道又指，英偉達將分7部分發債，到期年限由2年至30年不等，隨着認購訂單增加，最長年期票據孳息率較國債僅高出0.65厘，較最初收窄0.25厘，所得資金將用於償還現有債務及其他用途。

本次發債並未召開投資者電話會議進行推廣。報道引述了CreditSights Inc.分析師Andy Li指出，對於集團採用「 快閃式」發行不感意外，因為英偉達擁有市場主導地位和穩健財務狀況，毋須向投資者大力推銷。

彭博智庫分析師Robert Schiffman在一份客戶報告則指出，是次發行相對便宜的長年期債券，有助降低英偉達資金成本，在不削弱其AA信貸評級下，加強與OpenAI等戰略AI合作夥伴融資安排。