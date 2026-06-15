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小紅書據報本月來港秘密申上市 最新估值逾2400億

股市
更新時間：18:12 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:12 2026-06-15 HKT

彭博引述消息報道，內地社交平台「小紅書」準備本月內，向港交所以保密形式提交上市申請，去年該公司估值約310億美元（約2418億港元）。

上市時間及規模仍在討論

報道指，小紅書已委聘顧問，籌備上市工作，目前細節仍在討論中，包括上市時間、規模及估值等，但有望成為近年本港最大型新股之一。

投資者促小紅書盡快上市

小紅書成立已13年，報道指，投資者要求該公司把握目前最佳上市時機，因今年不少AI硬件及大模型公司上市，如MiniMax（100）、壁仞科技（6082）等，正對小紅書的流量及商業模式帶來挑戰。

小紅書對上一輪融資於2024年，當時估值約為170億美元，但去年9月股東交易時的估值推升至310億美元。小紅書前期投資者包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、HSG（前稱紅杉資本中國 ）、高瓴資本、金沙江資本等。

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