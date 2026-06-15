2隻新股同步招股 仙工智能主打「機器人大腦」 麥科醫藥入場費4242元

港股新股市場再有兩隻股份同步招股，智能機器人公司仙工智能（6106）及生物技術公司麥科醫藥（2335）均由6月15日至18日招股，並同樣預期於6月24日掛牌。兩者集資額均逾10億元，其中仙工智能主打以機器人控制系統為核心的「機器人大腦」概念，麥科醫藥則專注多肽類藥物研發。

仙工智能：入場費5131元

仙工智能計劃發行1,049.7萬股H股，5%於香港作公開發售，發售價為每股101.6元，集資約10.7億元；以每手50股計，一手入場費約5,131.2元。該股預期於6月24日掛牌，中金公司為獨家保薦人。

公司為智能機器人企業，以機器人控制系統，即「機器人大腦」為核心，自主研發機器人控制技術，並研發及銷售機器人、控制器、軟件及配件，為真實場景提供一站式智能機器人解決方案。

逾2000款機器人經平台部署

仙工智能已建立廣泛客戶群，擁有超過2,000家集成商及終端客戶，遍及逾35個國家及地區。2025年，公司82.7%收入來自中國內地，其餘來自海外市場。

截至目前，已有逾2,000個機器人款型通過公司平台部署，覆蓋計算機、通信及消費電子產品（3C）、汽車、自動化設備、新能源、半導體、工程機械及生物醫藥等超過20個細分行業。

基石投資者認購5900萬美元

仙工智能已與HHLRA、元寶家辦、3W Fund、廣發基金、瑞華投資、中和資本、Yishao Capital及Nova Kerry Inc訂立基石投資協議，基石投資者同意認購合共5,900萬美元（約4.62億港元）發售股份。

集資所得款項其中約50%將於未來五年用於推進技術及基礎設施的研究及開發；約20%將用於建設一個多功能中心，整合研發、運營、組裝及測試功能，以於未來五年加強公司的智能機器人開發及規模化能力；約15%將用於尋求機器人產業鏈上下游的收購及投資機會；約9.7%將用於建立全球銷售體系；約5.3%將用於營運資金及一般企業用途。

麥科醫藥：最多集資12.2億

麥科醫藥計劃發行5,805.4萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎18.2元至21元，集資最多約12.2億元；以每手200股計，一手入場費為4,242.4元。該股預期於6月24日掛牌，建銀國際及招商證券國際為聯席保薦人。

公司致力推動多肽類藥物成為多個疾病領域的基石療法，並已建立全面一體化平台，支持雙多功能多肽類候選藥物產業化。

核心產品為MT1013多肽類藥物

截至最後實際可行日期，麥科醫藥已開發出雙多功能肽及創新候選藥物管線。核心產品MT1013是一款同時靶向CaSR及OGP受體的多肽類藥物，主要為治療CKD-SHPT而開發，並具潛力進一步開發用於CKD-MBD伴骨質疏鬆，以及未接受透析的CKD-SHPT等額外適應症。公司另有三項關鍵產品XTL6001、MT1002及MT200605，以及其他候選產品。

財務方面，麥科醫藥研發開支由2024年的1.07億元（人民幣，下同）增加21.6%至2025年的1.3億元；同期淨虧損分別為1.57億元及1.85億元。公司預期2026年錄得虧損淨額增加，主要由於持續投資研發推進候選藥物開發，以及股份支付開支增加。

麥科醫藥引入啟源香港、雲頂新耀（1952）及順鳴資本為基石投資者，合共投資4.5億港元。

集資所得款項中約39.1%將用於公司核心產品的持續進行及計劃的臨床試驗以及計劃的商業推出；約36.3%將用於公司關鍵產品的持續進行及計劃的臨床試驗以及計劃的商業推出；約14.6%將用於公司其他候選產品及技術平台的研發；約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

