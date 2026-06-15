SpaceX上市｜「中東股神」沙特王子日賺86億 韓國承銷團隊慘食白果

被譽為「世紀IPO」SpaceX上周五掛牌上市，最終收升19.2%，收報160.95美元，該股的上市帶動不少股東的財富水漲船高。有「中東股神」之稱的沙特阿拉伯王子Alwaleed bin Talal及其旗下的沙特王國控股公司（Kingdom Holding Co.）的據報身價一日增加超過11億美元(約85.8億港元)。另外，還有報道指日本投資者最終獲22億美元SpaceX IPO 配額，而韓國SpaceX IPO承銷團隊則沒有獲分配股份。

據《彭博》報道，Alwaleed bin Talal及其旗下控股公司合共持有4,240萬股 SpaceX股份，按SpaceX收市價計算，該批股份的最新價值為68億美元，約佔該沙特公司市值的一半。

有日投資者斥4.9億認購

SpaceX引發全球散戶哄搶，有外電消息指，日本投資者最終獲得價值約22億美元，約171.6億港元的股票配額，其中逾1,000名日本客戶申請單筆超過1億日圓，約490萬港元的配額，甚至有投資者申購金額逾100億日圓，相當於約4.9億港元。

至於有韓媒報道，SpaceX IPO的主承銷商高盛於上市當日將韓國排除在最終配售之外，作為韓國SpaceX IPO聯合承銷團隊的未來資產證券最終未獲得任何股份，按照原本該券商可獲配超過231萬股股份。還有韓媒報道，韓國的金融監管機構已計劃該事件進行調查。

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