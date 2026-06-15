美伊達成協議 港股反彈先睇二萬五｜古天后

6月15日，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，有時雨勢頗大。美國與伊朗據報接近達成和平協議，國際油價大幅滑落，道指周五曾升560點，收市道指仍升353點或0.7%，報51202；標指升37點或0.5%，報收7431；納指彈79點或0.31%，報收25888。全球矚目新股SpaceX首日掛牌較招股價高逾19%，航天股反而趁好出貨，但金融股如高盛、摩通、美國運通漲幅都超過2%。科技股個別發展，英特爾再升6.5%，AMD升4.7%，蘋果及亞馬遜逆市跌1%。SpaceX IPO股份首日上市收報160.95美元，較招股價高19.2%，市值達到2.1萬億美元，躋身美國第六大公司。本來已經係全球首富嘅行政總裁馬斯克憑藉SpaceX及Tesla合計持有股份，成為世界首位身家逾1萬億美元富翁。

巴基斯坦總理希赫伯茲表示，美國與伊朗嘅和平協議最終文本已達成一致，雙方正着手推進後續步驟。另外，伊朗外交部長阿拉格齊稱，伊美和平協議文本已接近達成，伊朗堅持喺境內處理高濃縮鈾庫存，霍爾木茲海峽相關服務也將收取費用。特朗普據報稱，美伊協議可能會喺周末或下周一簽署，一名華府高級官員稱，對於在未來幾日內與伊朗簽署諒解備忘錄，抱有80%至85%信心。美伊達成協議，金價回升近2%，而油價則大幅回落，紐約期油跌至80美元水平。美伊雖已達成初步協議，但雙方對於處理伊朗核原料及核發展仍有分歧，而霍爾木茲海峽能否完全開放，仍有待觀察。

上周港股開局下跌，周一留下24837至24928下跌裂口，並於周四跌至23999低位，不過於周五終結速七日跌市，反彈近2%，報收24771，但未能改變連跌五周弱勢，按周再跌243點。恒指由6月2日高位26045跌至上周四低位2399，跌幅高達2046點，以月波幅計已滿足月波幅需求。

恒指如未能企穩20日線恐掉頭

今早亞太區股市回升，日經指數及韓國股市分別升逾4%，而黑期則升至24900水平，料今早港股高開，以上升裂口回補上周一下跌裂口，盤中或有機會回補開市上升裂口，而港股能否延續反彈勢頭，則要視乎今日能否企穩於24837上周一下跌裂口低部之上，日線以陽燭姿態收市。

反彈首個阻力約為10日線即接近25000大關，下一阻力為20日線約25250水平；至於50日約25675及50日線25717阻力更大，要完全扭轉弱勢，則要重返100日線約26000水平企穩，或有望進一步向上挑戰日線保力加通道頂部約26200-26300水平。本週反彈恒指如未能企穩20日線，港股有機會再掉頭向下，並再度考驗20月線約24200及24000支持，一旦失守下方支持約23800/23500/23200。

古天后

