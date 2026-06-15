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美伊達成和平協議 油價急挫4% 恒指高開283點 聯想大升半成｜港股開市

股市
更新時間：09:24 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:24 2026-06-15 HKT

美國與伊朗終達成和平協議！美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽將於周五（19日）美伊正式簽署協議後，重新開放。伊朗副外長加里巴巴迪亦宣布，伊美諒解備忘錄文本已敲定，將於周五在瑞士正式簽署。消息令國際油價向下，其中布蘭特期油跌近4%至83.87美元，WTI期油更跌4.7%至80.91美元。

油價急跌 日韓股市大升

亞太區股市向上，日韓股市齊升逾半成，其中日股暫升5.1%至69395點，韓股更升5.4%至8576點。港股方面，恒指今早高開283點，報25001點。有分析指，美伊雙方達成階段性協議，有望對全球風險資產構成利好，惟若本周美國聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以來首次議息後，維持在會後聲明中傾向鷹派，料恒指短期內上試25200點暫有阻力。

藍籌股中，聯想（992）大升4.9%，洛鉬（3993）亦升4.8%，為表現最佳藍籌。重磅科技股紛向上，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，阿里巴巴（9988）升2.6%；騰訊（700）升2.5%；美團（3690）升2%；小米（1810）則升1.9%，惟京東（9618）逆市微跌0.1%。

油股受壓 黃金相關股向上

油金股方面，受累油價下跌，油股受壓，中海油（883）跌3%，中石油（883）跌2.6%；相反，國際金價今早升約1.8%至4,293美元，黃金相關股向上，紫金黃金（2259）升8.9%，紫金礦業（2899）亦升4.5%；靈寶黃金（3350）更升9%。

中生製藥擬斥最多20億回購

個股消息中，中國生物製藥（1177）宣布，公司將視乎市況於未來12個月以不超過20億元在市場上回購；該股開市報4.8元，升逾2％。

恒指上試25200點或有阻力

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，周末已傳出美伊簽訂協議的相關消息，不排除將對港股繼續形成利好支撐，但恒指承接外圍高開後，企穩25000點收市或有難度，本周波動區間將介乎24500點至25000點之間。

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，若美伊雙方達成階段性協議，可有望推動油價國際回落，短期緩解美國通膨持續上行的壓力，降低市場對年內再度升息的擔憂，對全球風險資產構成利好，但內地打擊非法跨境炒股的陰霾未散，料恒指上試25200點暫有阻力。

本周將迎來美國議息會議和中國「三頭馬車」數據。聶振邦指出，當前港股本身缺乏明確利好，如果本周出爐的中國「三頭馬車」數據續弱，確實會對港股後市構成壓力。

關注新任儲局主席貨幣政策

美國議息方面，市場焦點落在會後聲明是否釋放未來加息的線索。早前有報道指出新任主席可能傾向避免在講話中流露明顯未來利率傾向性，若真如此，反而會增加後續政策方向的不確定性。曾永堅亦表示，市場需要關注本周新任聯儲局主席未來的貨幣政策，若他維持傾向收縮資產負債表， 料港股短期內升幅將被限制。

本周出爐的還有美國5月零售銷售等重要經濟數據，日本、英國等央行將公布最新的利率決議 。G7高峰會亦於本周召開，市場關注七國集團領導人對中東局勢最新表態。另外，因端午節，港股、內地A股和台股將在本周五（19日）休市。
 

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