恒指半日升111點 未能企穩兩萬五 智譜炒高28% 溜溜梅飆189%｜港股開市

1215：受美伊達成和平協議的消息刺激，港股今早高開283點，最多曾升329點，高見25047點，但其後升幅逐步收窄，未能企穩兩萬五關口，截至中午報24829點，升111點或0.45%，半日成交1,591億元。科指中午報4748點，升43點或0.92%。

滙豐中芯力撐大市

藍籌股中，以滙豐（005）及中芯（981）撐市，兩者半日分別升2.1%及5.9%，連同友邦（1299）升1.8%，為3大貢獻恒指升幅股份。相反，阿里（9988）及騰訊（700）逆市向下，分別跌1%及0.7%，限制大市升幅。

聯想系統亮相世界盃受捧

若單計藍籌股價變動，以聯想（992）半日升9.3%，表現最佳，紫金（2899）及洛鉬（3993）亦分別升6.2%及6.1%。消息面上，聯想作為FIFA官方技術合作夥伴，為本屆世界盃賽事的AI判罰、數據運算及智能轉播等核心系統，提供了硬件設備、AI算法及運維保障，備受市場追捧。

另一方面，AI概念股再受熱捧，其中智譜（2513）半日升28%、壁仞科技（6082）、兆易創新（3986）齊升逾9%，劍橋科技（6166）升8.7%，瀾起科技（6809）亦升逾7%，天數智芯（9903）則升3.7%，惟MINIMAX（100）逆市跌逾2%。

新股方面，溜溜梅（6658）公開招股超購約6,585倍，一手中籤率1.5%，國際配售超購1.64倍，半日股價收報126元，升189%。

-----

0920：美國與伊朗終達成和平協議！美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽將於周五（19日）美伊正式簽署協議後，重新開放。伊朗副外長加里巴巴迪亦宣布，伊美諒解備忘錄文本已敲定，將於周五在瑞士正式簽署。消息令國際油價向下，其中布蘭特期油跌近4%至83.87美元，WTI期油更跌4.7%至80.91美元。

油價急跌 日韓股市大升

亞太區股市向上，日韓股市齊升逾半成，其中日股暫升5.1%至69395點，韓股更升5.4%至8576點。港股方面，恒指今早高開283點，報25001點。有分析指，美伊雙方達成階段性協議，有望對全球風險資產構成利好，惟若本周美國聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以來首次議息後，維持在會後聲明中傾向鷹派，料恒指短期內上試25200點暫有阻力。

藍籌股中，聯想（992）大升4.9%，洛鉬（3993）亦升4.8%，為表現最佳藍籌。重磅科技股紛向上，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，阿里巴巴（9988）升2.6%；騰訊（700）升2.5%；美團（3690）升2%；小米（1810）則升1.9%，惟京東（9618）逆市微跌0.1%。

油股受壓 黃金相關股向上

油金股方面，受累油價下跌，油股受壓，中海油（883）跌3%，中石油（883）跌2.6%；相反，國際金價今早升約1.8%至4,293美元，黃金相關股向上，紫金黃金（2259）升8.9%，紫金礦業（2899）亦升4.5%；靈寶黃金（3350）更升9%。

中生製藥擬斥最多20億回購

個股消息中，中國生物製藥（1177）宣布，公司將視乎市況於未來12個月以不超過20億元在市場上回購；該股開市報4.8元，升逾2％。

恒指上試25200點或有阻力

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，周末已傳出美伊簽訂協議的相關消息，不排除將對港股繼續形成利好支撐，但恒指承接外圍高開後，企穩25000點收市或有難度，本周波動區間將介乎24500點至25000點之間。

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，若美伊雙方達成階段性協議，可有望推動油價國際回落，短期緩解美國通膨持續上行的壓力，降低市場對年內再度升息的擔憂，對全球風險資產構成利好，但內地打擊非法跨境炒股的陰霾未散，料恒指上試25200點暫有阻力。

本周將迎來美國議息會議和中國「三頭馬車」數據。聶振邦指出，當前港股本身缺乏明確利好，如果本周出爐的中國「三頭馬車」數據續弱，確實會對港股後市構成壓力。

關注新任儲局主席貨幣政策

美國議息方面，市場焦點落在會後聲明是否釋放未來加息的線索。早前有報道指出新任主席可能傾向避免在講話中流露明顯未來利率傾向性，若真如此，反而會增加後續政策方向的不確定性。曾永堅亦表示，市場需要關注本周新任聯儲局主席未來的貨幣政策，若他維持傾向收縮資產負債表， 料港股短期內升幅將被限制。

本周出爐的還有美國5月零售銷售等重要經濟數據，日本、英國等央行將公布最新的利率決議 。G7高峰會亦於本周召開，市場關注七國集團領導人對中東局勢最新表態。另外，因端午節，港股、內地A股和台股將在本周五（19日）休市。

