SpaceX上市｜華爾街滿意首日表現 利好Anthropic及OpenAI上市 投行料股價續升18%見190美元

萬眾矚目的史上最大型新股SpaceX，上市首日收報160.95美元，上升19.2%，除了讓首富馬斯克晉身全球「萬億富豪」，有分析認為首日表現也讓華爾街鬆一口氣，利好即將登場的Anthropic及OpenAI兩宗大型IPO的市場氣氛。

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市場讚定價正確 大型IPO好兆頭

SpaceX周五開報150美元，股價最多曾升至176.52，較發行價135美元高出逾30%，最終收市 升19%報160.95美元。Allspring Global Investments資深投資組合經理Robert Gruendyke表示，這對市場以及其他即將到來的大型IPO是個好兆頭。「他們（SpaceX）顯然定價正確，至少在第一天如此。這應該讓人對市場，尤其是增長股保持樂觀。」

SLC Management董事總經理Dec Mullarkey表示，這是正常的初期漲幅，指股價是馬斯克散戶「粉絲」，到純粹技術交易者之間取得的平衡。

Oppenheimer看好太空經濟紅利

Oppenheimer & Co.分析師Timothy Horan認為，SpaceX仍有較大上升空間，目標價190美元，即是較周五收市價有18%潛在升幅。Horan表示，SpaceX為投資者提供了持有領先AI與連接服務巨頭的機會，同時還能分享未來太空經濟發展的潛在紅利。

不過亦有機構質疑尚未盈利的SpaceX是否值得如此高估值。Energy Group Capital研究主管 Amanda Lyons認為，分部估值約為6000億美元，僅上市市值的三分之一。但她補充說：「昂貴從來不是馬斯克的阻力，過去十年來，押注他失敗幾乎都是錯誤。」

雖然分析員認為SpaceX首日股價升幅合理，但該公司在AI領域的雄心，以及載人登月、火星計畫，還有馬斯克近乎完全掌控的公司治理模式，未來仍需市場持續認可。

負盈利公司上市後表現多數走樣

據彭博數據，美國IPO集資超過10億美元的公司中，首日最大漲幅紀錄屬於Figma，2025年上市首日飆升250%，但如今股價已跌至上市價下方約45%。Trivariate Research 去年報告指出，負盈利的公司在上市後18個月內表現，通常比盈利公司落後逾10%。而SpaceX在2026年第一季淨虧損便達到42.8億美元。

另外，SpaceX首日上市，估計不少馬斯克「粉絲」散戶已追貨，據Vanda Research的初步估計，SpaceX成為周五散戶買入最多的股票，淨買入量為第二名的Nvidia的3.5倍。