亞洲僅日本散戶可抽SpaceX 據報集資額達22億美元 

彭博引述監管文件報道，馬斯克（Elon Musk）旗下太空發射服務商SpaceX（SPCX）從日本投資者籌集了22億美元。

SpaceX的IPO為日本市場預留了1,630萬股A類股，約佔總股本3%，是日本自去年JX金屬IPO集資30億美元以來最多。

日本散戶是亞洲區內，唯一被允許直接參與此IPO的國家。發行由瑞穗金融集團負責，將透過其本地經紀公司以及樂天證券和SBI證券等線上券商處理投資者訂單。瑞穗集團的美國投資銀行部門為SpaceX IPO的23家承銷商之一。

日本散戶是亞洲區內，唯一被允許直接參與此IPO的國家

SpaceX在全球IPO中籌集750億美元，發行5,556億股，每股定價135美元，據報今次IPO認購已超額四倍。

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