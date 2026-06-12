Adobe財務總監宣佈離任 憂管理層陷真空 盤後股價跌逾6%

軟件公司Adobe （ADBE）周四公佈 的季績及展望均勝市場預期，惟財務總監Dan Durn 將於下周一離職。再加上擔任行政總裁職位18年的Shantanu Narayen在今年3月宣布卸任後，公司仍在物色接任人。市場憂慮Adobe將面臨管理層「真空」，盤後交易跌約6%。

CEO今年3月宣佈離任

彭博本月稍早報道，Adobe兩大業務部門的負責人David Wadhwani和Anil Chakravarthy是公司內部最熱門的行政總裁候選人。還聘請了一家獵頭公司，尋找能夠勝任AI時代公司營運的外部候選人。Adobe表示，找到繼任者之前，公司財務資深副總裁Steve Day將擔任臨時財務總監。至於即將離職的財務總監Durn，晶片製造商Marvell Technology宣布他將加入其團隊。

儘管 Adobe 的季度業績和當前季度展望比市場預期要好，但市場注意力仍然被財務總監離職一事搶走。 D.A. Davidson & Co.分析師Gil Luria 在接受彭博採訪時表示，投資者目前對這次更替感到不安「CEO更迭時，你未必希望CFO也同時更迭」。

旗下軟件遭遇AI挑戰

一直以來，Adobe旗下軟件Photoshop和其他應用是創意和行銷專業人士的首選。但近年來，生成式AI讓用戶無需使用 Adob​​e 昂貴的產品即可輕鬆創作，許多熱門AI工具，例如Google旗下產品Gemini，皆由競爭對手開發。華爾街亦對公司是否會受到AI產品衝擊提出越來越多質疑，今年跌幅累計達逾37%。

為抵​​禦競爭，Adobe 已將AI整合到其平台的各個角落，推出了廣受歡迎的功能及自有的媒體生成模型。

上季收入增13%勝預期

Narayen周四在電話會議上表示，以AI為核心的產品銷售額已超過 5 億美元。並指尋找下一任行政總裁的工作「進展順利」，目標是在12 月開始的新財年前任命新領導，以便規劃新財年。

截至 5 月 29 日第二財季，Adobe銷售額增長 13% 至 66.2 億美元，勝過市場平均預期的 64.5 億美元。創意和行銷專業人士訂閱銷售額為 45.4 億美元，而面向企業和消費者的工具銷售額為 18.5 億美元。不計部分項目，每股收益為 5.96 美元，公司年度經常性收入為 271 億美元，兩項指標均超出預期。集團也表示，截至 8 月底的季度營收預計為 66.7 億美元至 67.2 億美元。調整後每股收益預計為 6.05 美元至 6.10 美元。