Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Adobe財務總監宣佈離任 憂管理層陷真空 盤後股價跌逾6%

股市
更新時間：12:57 2026-06-12 HKT
發佈時間：12:57 2026-06-12 HKT

軟件公司Adobe （ADBE）周四公佈 的季績及展望均勝市場預期，惟財務總監Dan Durn 將於下周一離職。再加上擔任行政總裁職位18年的Shantanu Narayen在今年3月宣布卸任後，公司仍在物色接任人。市場憂慮Adobe將面臨管理層「真空」，盤後交易跌約6%。

CEO今年3月宣佈離任

彭博本月稍早報道，Adobe兩大業務部門的負責人David Wadhwani和Anil Chakravarthy是公司內部最熱門的行政總裁候選人。還聘請了一家獵頭公司，尋找能夠勝任AI時代公司營運的外部候選人。Adobe表示，找到繼任者之前，公司財務資深副總裁Steve Day將擔任臨時財務總監。至於即將離職的財務總監Durn，晶片製造商Marvell Technology宣布他將加入其團隊。

儘管 Adobe 的季度業績和當前季度展望比市場預期要好，但市場注意力仍然被財務總監離職一事搶走。 D.A. Davidson & Co.分析師Gil Luria 在接受彭博採訪時表示，投資者目前對這次更替感到不安「CEO更迭時，你未必希望CFO也同時更迭」。

旗下軟件遭遇AI挑戰

一直以來，Adobe旗下軟件Photoshop和其他應用是創意和行銷專業人士的首選。但近年來，生成式AI讓用戶無需使用 Adob​​e 昂貴的產品即可輕鬆創作，許多熱門AI工具，例如Google旗下產品Gemini，皆由競爭對手開發。華爾街亦對公司是否會受到AI產品衝擊提出越來越多質疑，今年跌幅累計達逾37%。

為抵​​禦競爭，Adobe 已將AI整合到其平台的各個角落，推出了廣受歡迎的功能及自有的媒體生成模型。

上季收入增13%勝預期

Narayen周四在電話會議上表示，以AI為核心的產品銷售額已超過 5 億美元。並指尋找下一任行政總裁的工作「進展順利」，目標是在12 月開始的新財年前任命新領導，以便規劃新財年。

截至 5 月 29 日第二財季，Adobe銷售額增長 13% 至 66.2 億美元，勝過市場平均預期的 64.5 億美元。創意和行銷專業人士訂閱銷售額為 45.4 億美元，而面向企業和消費者的工具銷售額為 18.5 億美元。不計部分項目，每股收益為 5.96 美元，公司年度經常性收入為 271 億美元，兩項指標均超出預期。集團也表示，截至 8 月底的季度營收預計為 66.7 億美元至 67.2 億美元。調整後每股收益預計為 6.05 美元至 6.10 美元。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
19小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
17小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
17小時前
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
1小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
5小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
3小時前
大棋盤｜母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
大棋盤｜太古城母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
政情
5小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
20小時前
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
影視圈
17小時前
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
生活百科
22小時前