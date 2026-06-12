3隻新股同步招股   星源材質H股較A股折讓逾五成  海清智元主打多光譜AI

港股新股市場再有多隻股份同步招股，當中包括多光譜AI技術企業海清智元（1392）、鋰離子電池隔膜製造商星源材質（6067），以及臨床階段生物科技公司華健未來-B（6132）。三者集資額介乎約6.1億至13.4億元，預期分別於6月22日至23日掛牌上市。

海清智元：中國多光譜AI技術企業

海清智元由6月11日至16日招股，計劃發行8,516.3萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股7.2元，集資約6.1億元；以一手500股計，入場費約3,636.3元。該股預期於6月22日掛牌，民銀資本及浦銀國際為聯席保薦人。該股未有引入基石投資者。

海清智元為中國多光譜AI技術企業，專精於獲取、處理及分析多個特定光譜波段中的光學信息，以提供較可見光成像更詳細的信息。公司產品包括多光譜AI模組、多光譜AI感知終端，以及搭載自研「智元起源大模型」的多光譜AI大模型服務，應用場景涵蓋智慧城市、智慧校園管理、互聯網數據中心安全優化、工業及商業安全及物聯網設施管理等領域。

所得款項淨額約50%用於增強研發能力及加大產品開發投入；約25%用於擴大產能；約15%用於業務擴張及加速全球市場滲透；約10%用於一般營運資金提供資金及用作一般企業用途。

星源材質：全球乾法電池隔膜市佔第一

星源材質由6月12日至17日招股，計劃發行1.5億股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為每股8.98元，集資最多約13.4億元；一手500股，入場費約4,535.3元。該股預期於6月23日掛牌，中信建投國際為獨家保薦人。

星源材質A股（深：300568）今日（12日）中午收報18.01元人民幣，相當於約20.83港元。若以H股最高招股價8.98港元計算，H股較A股折讓約56.9%。

星源材質為鋰離子電池隔膜製造商，於2003年創立，在鋰離子電池隔膜研發、生產及銷售方面累積逾20年經驗。隔膜是鋰離子電池核心部件之一，可防止電極之間物理接觸，同時作為電解質承載體，影響電池品質、安全性及生產成本。

根據弗若斯特沙利文資料顯示，星源材質過去連續6年的鋰離子電池隔膜出貨量均位列全球第二，全球市場佔有率由2020年的11%升至2025年的11.6%。按出貨量計，公司於2025年在全球乾法電池隔膜市場佔有率約21.5%，排名全球第一；濕法電池隔膜市佔率約9%，排名全球第四。

該股引入多名基石投資者，包括富國、廣發基金、泰康人壽、Harvest International Premium Value Fund、Springs Capital、高騰企業管理、CICC Financial Trading、欣旺達財資、晶科能源投資、Mondeomax、Bona Star、深三和、SHEEN NATION、陳峰，總投資金額7,752萬美元。

所得款項淨額約28%用於研發固態電池相關產品、其他功能膜及新一代鋰離子電池隔膜產品；約27%用於擴大海外網絡，包括在馬來西亞及美國興建生產基地；約20%用於投資新電池隔膜材料及半導體領域企業；約15%用於償還瑞典生產基地的固定資產貸款；約10%用於一般營業資金及用於一般企業用途。

華健未來：一手入場費8262元

華健未來由6月12日至17日招股，計劃發行1,360萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股81.8元，集資約11.1億元；一手100股，入場費約8,262.5元。該股預期於6月23日掛牌，中信証券為獨家保薦人。

華健未來為臨床階段生物科技公司，於2017年由專注研發自身免疫、代謝及腫瘤疾病療法的行業專家團隊創立。公司擁有三個核心產品HJ787、HJ178及HJ891，均為自行開發的小分子、國家藥監局1類創新藥，分別針對自身免疫、代謝及治療腫瘤範疇。

該股引入睿遠基金、凱博、LBC HK、Sage Partners、盤京基金及泰康人壽為基石投資者，總投資額6,500萬美元。

所得款項淨額約80.6%用於正在進行及計劃中的管線產品臨床研究及開發活動；約9.4%用於提升研發平台；約5%用於逐步建立商業化團隊；約5%將用於一般業務運營及營運資金。

