SpaceX今上市 散戶認購額逾千億美元 「影子市場」預示股價飆三成

史上規模最大IPO、太空發射服務商SpaceX今日（12日）在美股上市。據該公司周四正式公佈，今次IPO每股定價135美元，集資總額達到破紀錄的750億美元，規模是2019年沙特阿美IPO的逾兩倍。另外據彭博引述知情人士報道，SpaceX的散戶認購額已超過1000億美元，遠超其分配給散戶的股份比例。

據SpaceX周四公佈，今次IPO發行5.556億股。 並已授予承銷銀行超額配售選擇權另購8,330萬股。若全部行使，IPO規模將達約860億美元。據彭博報道，此次IPO認購需求超過發行股票數量的四倍。按發行價計算，SpaceX市值達到1.77萬億美元，若計入員工股票期權和限制性股票單位，公司完全攤薄估值約為1.8萬億美元。

據報SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）的散戶「粉絲」認購反應熱烈，彭博周四引述知情人士報道，散戶投資者已提交超過1000億美元的認購訂單，來自美國本土及國際地區，這一數字已遠超預留給散戶的20%分配比例。若以集資額750億美元計算，分配給散戶的股份僅150億美元。

若馬斯克的支持者在IPO中分配股份數目極少，或進一步推高上市後股價。法巴分析師 James Picariello以Tesla為例，估計散戶持有Tesla約40%的股份。

69%機會破2萬億美元市值

而據Polymarket交易員的預測，SpaceX上市交易首日收盤時市值超過1.8萬億美元的概率高達84%，而市值突破2萬億美元的概率也達到了69%。若SpaceX首日收市市值突破2萬億元，意味著首日股價升幅達13%。

不過，被視為「影子市場」的Hyperliquid平台的IPO前永續期貨合約則預視更大升幅，與SpaceX掛鈎的永續合約目前在Hyperliquid等加密交易平台上的交易價格約為174美元，較上市價135美元高出約28%。

萬眾矚目的SpaceX IPO預計將為眾多支持者帶來回報，包括創投公司、特殊目的實體投資者，甚至是特朗普政府成員。同時將鞏固私人基金及員工帳面收益。報道指出，超1000名員工正與財富管理公司進行集體談判，以期在IPO前獲得更優惠價格和更便捷複雜節稅金融產品。

不過，著名沽空投資者查諾斯（Jim Chanos）稱其為「一場充滿希望和夢想的IPO」，驅動力是對馬斯克和AI的熱情而非基本面；但規則變更可能加速其被納入納指100，帶來被動基金與散戶需求。

重磅IPO浪接浪 掀美股波動

儘管通脹加劇與伊朗戰爭導致經濟動盪，市場對AI的強勁需求仍推動美股創新高。其兩大競爭對手Anthropic和OpenAI預計最快今年上市，估值或超1萬億美元，因此SpaceX的股價表現備受矽谷創投與華爾街關注。另外，Alphabet高達850億美元的股權融資引發對投資需求能否承接供應的討論。Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene指出，市場部分波動正是源於這些IPO。

SpaceX在短短六個月從火箭與衛星寬頻服務商轉型為AI巨頭，2月收購xAI後合併估值達1.25萬億美元，較去年12月的約8,000億美元高出近一倍，也是2025年7月預期的兩倍。與Anthropic、Google簽訂月費21.7億美元的運算基礎設施協議，望成為最大收入來源。 馬斯克又描繪太空數據中心、月球機械人工廠等願景 。

不過，有分析指該公司大部分計劃依賴尚未成熟的技術，且面臨Anthropic、OpenAI等激烈競爭。儘管如此，懷疑其估值的觀察人士也認可馬斯克打造行業巨頭並為投資者創造利潤的能力。

馬斯克或成首位萬億富翁

另一方面，SpaceX上市將幫助馬斯克躋身成「萬億富翁」。根彭博億萬富翁指數計算，馬斯克的淨資產將增加約 2,750 億美元，達到約 9,700 億美元。持有的SpaceX股份（包括選擇權），價值6,880億美元。如果周五在公開市場取得成功，馬斯克有望躋身萬億富翁行列。

若能達到業績目標，獲得總計達13億股B類股票（分批授予），他的財富將進一步飆升。上述業績目標包括： SpaceX的市值需達7.5萬億美元，必須建成每年可提供100太瓦運算能力的非地球數據中心，並在火星上建立一個至少擁有100萬居民的永久性人類殖民地。

另外，馬斯克在股票上市一年後才能出售任何股份，IPO後（不包括可能的超額配售）將控制84%的投票權。

集團將於周五在納斯達克和納斯達克德州交易所上市，股票代碼為「SPCX」。高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團和摩根大通主導此交易，另有18家銀行參與其中。