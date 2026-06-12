SpaceX上市｜首日升19.2% 市值破2.1萬億美元 成第七大上市公司 馬斯克成「萬億富豪」第一人

SpaceX上市｜史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX（SPCX）周五（12日）在美股登場，收市升19.2%報160.95美元，市值達到2.107萬億美元，躍升至全球第七大上市公司。

SpaceX據報總認購額超過3500億美元，錄超購3.7倍，開市價150美元，較招股價135元高出11.1%，市值約1.96萬億美元；早段曾升30%高見176.52美元，其後升幅收窄，收市報160.95美元，升19.22%。至於盤後交易時段，SpaceX股價升3.67%，報166.85美元。

SpaceX上市｜馬斯克身家超過9萬億港元

SpaceX上市之時，亦造就馬斯克成為「萬億富豪」第一人，即身家超過1萬億美元。彭博富豪榜顯示，馬斯克於周四的總資產為9,710億美元，當中未上市的SpaceX已貢獻七成身家，主要由於他持有公司約一半股權。而當SpaceX完成上市，以135美元上市價計算，馬斯克的持股總值便已達8,665億美元，連同Tesla及其他初創公司貢獻達2,830億美元，身家將合共攀升至1.15萬億美元（約9萬億港元）。

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據SpaceX周四公佈，今次IPO發行5.556億股。 並已授予承銷銀行超額配售選擇權另購8,330萬股。若全部行使，IPO規模將達約860億美元。據彭博報道，此次IPO認購需求超過發行股票數量的四倍。按發行價計算，SpaceX市值達到1.77萬億美元，若計入員工股票期權和限制性股票單位，公司完全攤薄估值約為1.8萬億美元。

據報SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）的散戶「粉絲」認購反應熱烈，彭博周四引述知情人士報道，散戶投資者已提交超過1,000億美元的認購訂單，來自美國本土及國際地區，這一數字已遠超預留給散戶的20%分配比例。若以集資額750億美元計算，分配給散戶的股份僅150億美元。

若馬斯克的支持者在IPO中分配股份數目極少，或進一步推高上市後股價。法巴分析師James Picariello以Tesla為例，估計散戶持有Tesla約40%的股份。

萬眾矚目的SpaceX IPO預計將為眾多支持者帶來回報，包括創投公司、特殊目的實體投資者，甚至是特朗普政府成員。同時將鞏固私人基金及員工帳面收益。報道指出，超1000名員工正與財富管理公司進行集體談判，以期在IPO前獲得更優惠價格和更便捷複雜節稅金融產品。不過，著名沽空投資者查諾斯（Jim Chanos）稱其為「一場充滿希望和夢想的IPO」，驅動力是對馬斯克和AI的熱情而非基本面；但規則變更可能加速其被納入納指100，帶來被動基金與散戶需求。

SpaceX上市｜開市非即時交易 待完成價格配對

SpaceX未有在美股開市時同步讓散戶投資者進行交易，皆因美股IPO一般不會在開市後立即交易，往往要一小時或以上的時間，主要因為各個交易所設有「價格發現」的流程。以SpaceX在納斯達克掛牌為例，交易所於早上採取IPO交叉盤（IPO Cross）機制，接收買賣雙方交易員提交的意向落盤，盡量撮合訂單，從而由「護盤商（Stabilization Agent）」平衡各方需求後，決定開市價及開市時間。

納斯達克高級副總裁兼資本市場主管Scott Bacigalupo解釋，選擇最佳開市時間取決於大量因素，其中最主要是考慮足夠成交量，通常達至開市價的訂單量，佔該新股總發行量約8至10%，有關過程涉及不少時間，「IPO規模越大、複雜性越高，需要的時間亦會越長。」

近年不少納斯達克新股通常在早上10時許至中午12時前，已開放交易，但熱門新股Robinhood（HOOD）上市時，延至12時35分才有第一口交易；Airbnb（ABNB）更要到下午約1時30分開放交易。

SpaceX上市將幫助馬斯克躋身成「萬億富翁」。據彭博億萬富翁指數計算，馬斯克的淨資產將增加約2,750億美元，達到約9,700億美元。

SpaceX上市｜重磅IPO浪接浪 掀美股波動

儘管通脹加劇與伊朗戰爭導致經濟動盪，市場對AI的強勁需求仍推動美股創新高。其兩大競爭對手Anthropic和OpenAI預計最快今年上市，估值或超1萬億美元，因此SpaceX的股價表現備受矽谷創投與華爾街關注。另外，Alphabet高達850億美元的股權融資引發對投資需求能否承接供應的討論。Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene指出，市場部分波動正是源於這些IPO。

SpaceX在短短六個月從火箭與衛星寬頻服務商轉型為AI巨頭，2月收購xAI後合併估值達1.25萬億美元，較去年12月的約8,000億美元高出近一倍，也是2025年7月預期的兩倍。與Anthropic、Google簽訂月費21.7億美元的運算基礎設施協議，望成為最大收入來源。 馬斯克又描繪太空數據中心、月球機械人工廠等願景 。

不過，有分析指該公司大部分計劃依賴尚未成熟的技術，且面臨Anthropic、OpenAI等激烈競爭。儘管如此，懷疑其估值的觀察人士也認可馬斯克打造行業巨頭並為投資者創造利潤的能力。

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SpaceX上市｜馬斯克業績目標在火星建殖民地

另一方面，SpaceX上市將幫助馬斯克躋身成「萬億富翁」。據彭博億萬富翁指數計算，馬斯克的淨資產將增加約2,750億美元，達到約9,700億美元。持有的SpaceX股份（包括選擇權），價值6,880億美元。如果周五在公開市場取得成功，馬斯克有望躋身萬億富翁行列。

若能達到業績目標，獲得總計達13億股B類股票（分批授予），他的財富將進一步飆升。上述業績目標包括： SpaceX的市值需達7.5萬億美元，必須建成每年可提供100太瓦運算能力的非地球數據中心，並在火星上建立一個至少擁有100萬居民的永久性人類殖民地。

另外，馬斯克在股票上市一年後才能出售任何股份，IPO後（不包括可能的超額配售）將控制84%的投票權。

集團將於周五在納斯達克和納斯達克德州交易所上市，股票代碼為「SPCX」。高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團和摩根大通主導此交易，另有18家銀行參與其中。

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