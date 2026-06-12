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周大福績後抽升16% 大行料上望17.2元 周六福、老鋪黃金齊升逾半成

股市
更新時間：10:11 2026-06-12 HKT
發佈時間：10:11 2026-06-12 HKT

周大福（1929）今早高開5.2%後，升幅持續擴大，曾升逾16%高見13元，創逾3個月高。

該集團截至今年3月底止年度，營業額943.98億元，按年升5.3%；毛利率32.3%，升2.8個百分點；盈利創新高，達90.04億元，大增52.2%；每股盈利0.91元。末期息45仙，連同中期息22仙，全年共派息67仙，上一年度則派52仙，全年派息增近三成。

周大福副主席鄭志雯昨日表示，今年4、5月公司的銷售強勁，考慮到外部有不確定因素，故對中期業績審慎樂觀，預計全年營業額可取得中高單位數字增長，主要由同店增長拉動。當中，內地同店增長有高單位數字增長；港澳則有中低雙位數字增長。

相關文章：周大福指金價回落後銷售轉暢旺 加速高端形象店擴張步伐

富瑞維持周大福「買入」評級，目標價17.2元，指去年度盈利增長符合此前盈喜公佈的區間。

其餘金飾股亦炒上，周六福（6168）、老鋪黃金（6181）齊升5.6%；周生生（116）及六福（590）分別升5%及3.5%。

另外，美國總統特朗普稱將與伊朗達成重大協議，金價重上每盎司4200美元，金礦股同樣造好，紫金（2899）升近4%；紫金黃金國際（2259）升2.25%。
 

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