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美股反彈 道指升近300點 Intel漲7% 獲美銀大升目標價

股市
更新時間：22:38 2026-06-11 HKT
發佈時間：21:31 2026-06-11 HKT

美股早段略為反彈，美國總統特朗普預告，將「非常猛烈」攻擊伊朗，並佔領哈爾克島及控制其石油和天然氣市場。市場持續觀望，道指升近300點。

道指報50199點，升281點；標指報7293點，升27點；納指報25304點，升135點或0.5%。

半導體板塊繼續造好，Nvidia（NVDA）升1%；英特爾（Intel，INTC）漲7%；超微公司（AMD）升4%；美光（MU）升逾2%。美國銀行將Intel評級從「跑輸大市」大幅上調至「買入」 ，目標價由96美元上調至135美元，主要對Intel在伺服器CPU業務及外部晶圓代工業務的前景信心增強。

專家：通脹飆升屬暫時性

Bellwether Wealth總裁兼投資總監Clark Bellin指出，通脹飆升可能只屬暫時性，一旦伊朗戰事結束就會消退，但市場越來越擔心伊朗衝突會持續，將繼續推高油價及通脹。 

市場資金出現輪動

Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez則指出，資金開始出現輪動，從科技股轉到過去幾個月股價略為下跌的板塊，包括醫療保健、金融和能源股。

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