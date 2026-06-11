SpaceX上市料助400員工獲近8億 一人不顧父母反對加入初創 今變億萬富豪

美股市場焦點新股SpaceX將於本周五以每股135美元上市，估值可能高達1.77萬億美元，勢成有史以來規模最大IPO。除了公司創辦人馬斯克（Elon Musk）有望成為全球首位「萬億富豪」之外，該公司22,000名員工及數百名前員工也將受惠，並估計有4,400名人將成為百萬富翁，約有400人更預計將獲得1億美元（約7.8萬港元）或以上。

效力12年 手持逾10萬股

據《紐約時報》報道，2011年時一位大學生Trevor Hise即將畢業時，不顧父母反對，放棄通用電氣的穩定工作 ，加入當時仍名不經傳的初創公司SpaceX ，其後從實習生轉正成為全職員工，經過了12年，現年37歲的他已手持超過10萬股SpaceX股票。隨著集團上市在即，其持有股票價值至少達1,350萬美元，令其直言「太不可思議」，並已處於半退休狀態。

Hise回憶父母當年反對他加入SpaceX，因為「當時普遍認為SpaceX是一家未經市場檢驗的初創公司，不會長久。」如今父母則為他感到驕傲。Hise在2023年離開SpaceX後，更聘請了理財規劃師及籌建基金會，計劃捐出部份財富。

形容這個時代「可樂或Google」

另一方面，前工程師Gavin Petit於2012年加入SpaceX。當時除了8萬美元年薪外，還獲得數千股股票（當時每股價值13.8美元），而他多年來選擇將公司獎金兌換成更多股票，目前擁有超過5萬股，足以讓他成為億萬富翁。Petit更形容這次IPO，是「我這個時代的可口可樂或Google」。

至於2020年擔任全球供應鏈經理的Helven Bacareze，雖然在兩年後已離開集團，但仍累積「相當可觀」的股票，被問及這些年來是否出售過股票時，笑說自己「又不是傻瓜！」，打算在集團上市後繼續持有這些股票。

料4,400員工成百萬富翁

不過，並非所有員工都保留了股票。根據流傳，有部份SpaceX早期員工將股票換成餐廳禮品卡，如今後悔不已。

根據投資平台Hill.com分析則指出，SpaceX的4,400多位現任和前任員工預計在IPO中成為百萬富翁。其中，約有400人預計將獲得1億美元或以上。該平台創辦人Andrew Benson表示，「400人達到1億美元的門檻實屬罕見」，說明了那裡正在創造巨額財富。SpaceX發言人則未有置評。