周大福指金價回落後銷售轉暢旺 加速高端形象店擴張步伐

周大福珠寶（1929）公布2026財年業績，副主席鄭志雯在業績發布會上表示，今年4、5月公司的銷售強勁，考慮到外部有不確定因素，故對中期業績審慎樂觀，預計全年營業額可取得中高單位數字增長，主要由同店增長拉動。當中，內地同店增長有高單位數字增長；港澳則有中低雙位數字增長，而股本回報率維持25%。

近期對金價不會有太多調整



金價持續走弱，周大福珠寶董事總經理黃紹基表示，近期金價波動，由今年高位約每盎司5000美元，跌至4000、4100美元。短期而言，公司留意到黃金業務較早前暢旺，尤其是港澳市場，反映客戶認為該價位可入市，加上有婚嫁的剛性需求。金價回落對公司業務有幫助，產品開發等更有預測性。內地市場方面，計價金飾回升，另公司全年產品開發策略沒有變動，系列產品都按計劃推進，故對整體今年銷售目標有信心。雖然金價回落對定價金飾銷售有影響，但對金價長遠有信心，公司不時檢討定價，但「近期不會有太多調整」。2027財年首季同店增長較預期好，預期次季可延續，下半年仍有未知之數，惟對完成全年目標有信心。

形象店平均同店銷售高8至10倍

截至今年3月底止，周大福珠寶有8間新設計的高端形象門店。鄭志雯表示，形象店的平均同店銷售較一般門店高8至10倍，因而對形象店有信心，會加速擴張步伐，另翻新的門店都會增長15%。位於廣東道的旗艦店開業後的月均零售值達6000萬元。

在2027財年，該集團策略為在包括東南亞及北美洲在內的特定市場推出更多新設計門店，以及積極探索中東市場的發展機遇。鄭志雯表示，對國際市場有信心，現時有63家海外門店，目標在2030財年前增加至100家，更指有信心多於100家；以及其他市場零售值較2026財年翻倍。她強調，不是單看門店數量，而是「睇啱嘅地方開店」，希望每家店均銷售高，最主要是生產力高。對香港市場有信心，積極研究如何拓展香港市場。

2027財年資本開支指引方面，首席財務官葉家盈表示，公司1%的收入將會投入資本開支，當中逾50%的資本開支投放於門店，今年的新開店數與往年相若，當中15至20間為形象店，投資資金較大，但回報較一般門店高。

2026財年盈利創新高

截至今年3月底止年度，該集團營業額943.98億元，按年升5.3%；毛利率32.3%，升2.8個百分點；盈利創新高，高達90.04億元，大增52.2%；每股盈利0.91元，全年股息0.67元，派息率73.4%。