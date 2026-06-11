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康方生物擬斥2億回購 高層集體增持股份 股價一度低位反彈近9%

股市
更新時間：14:07 2026-06-11 HKT
發佈時間：14:07 2026-06-11 HKT

康方生物（9926）股價午後倒升逾2.6%，高見90.25元；該股今早則曾跌近6%，低見82.85元，亦即股價一度由低位反彈近9%。消息面上，康方生物今午公布，董事會批准動用最多2億元以在公開市場上購買公司普通股，由公司現有可用現金資源撥付。

高層增持金額上限5000萬

公告指出，董事會認為股份的現行交易價格未能反映公司內在價值及業務前景，且現時是進行購買股份的良機，並顯示董事會及管理層對公司業務展望及前景充滿信心，從而惠及公司，為股東創造價值。

公告又指，公司主席兼行政總裁夏瑜、執行董事李百勇、執行董事王忠民、執行董事張鵬，以及公司首席財務官王秉中擬透過在公開市場收購股份，以增加其於公司持股，總金額上限為5,000萬元。
 

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