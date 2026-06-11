恒指料可守二萬四關 再短線反彈｜古天后

6月11日，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色情朗。美國5月份整體通脹升上3年高位，中東局勢再度緊張，美伊雙方談判毫無進展，美股周三又回復跌勢，道指喺工業股及晶片股拖累下急瀉逾950點，失守5萬整數心理關口；道指低開111點後，跌幅擴大至最多963點，低見49909，美市收市，道指報49918，跌953點或1.87%；標指跌119點或1.62%，報7266點；納指跌509點或1.98%，報2516點。

摩通：美股短期「策略性謹慎」

美伊戰爭推高能源價格，美國5月份消費物價指數(CPI)按年升幅從4月的3.8%，加快至4.2%，創2023年初以來最快增速，符合預期，按月增幅則從4月的0.6%放慢至0.5%，與預測一致。雖然美國整體通脹升溫，但5月份運輸服務、醫療保險及新車價格均下降，或有助紓緩聯儲局下周議息會議時所面對加息壓力。數據公布後，美國10年期債息先跌後升3.3個基點，高見4.562厘，對息口較敏感嘅2年期債息反彈2.6個基點，至4.15厘，債券交易員繼續押注聯儲局今年底前加息一次。富國銀行策略員Ohsung Kwon認為，美國科技股上周五拋售對投資者敲響警鐘，追捧人工智能(AI)交易風險，並預期升勢將會放緩。摩根大通亦將美股短期投資評級下調至「策略性謹慎」，投資者可能繼續沽出AI相關股份。美滙指數曾跌0.19%，至99.72，其後轉升並重上100水平；日圓降0.18%，至160.56兌每美元。

恒生指數連跌六個交易日，為8個月以嚟最長跌勢，昨日恒生指數低開123點後跌勢持續，最多358點至24207點，全日跌157點或0.64%，報24407點，成交額3205億，雖然北水持續錄得淨流入，但亦無法終止港股跌勢。美國隔晚公布CPI，數據符合預期，不過5月份整體通脹升至3年高位，幸好運輸服務、醫療保險及新車價格均下降，或紓緩聯儲局下周聯儲局議息會議時所面對嘅加息壓力。數據公布後，美債息上升，市場押注今年底前聯儲局將加息一次。與此同時，美伊雙方又爆發衝突，刺激油價回升，紐約期油又返重90美元之上。

更甚往23800點尋找支持

雖然夜期略有反彈，仍較現貨收市底水，而黑期則回軟，目前於24300點水平之下，再度接近昨日及3月底低位。料今早恒指略為低開，先觀察昨日低位24200點能否守住，一旦跌穿，料下試24000點心理關口，甚至往23800點尋找支持。如大市短線回落至23800-24000點，剛好完成2000至2200點月波幅，已完全滿足月波幅需求，料於此水平開始有反彈。

古天后