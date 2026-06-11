SpaceX獲中東財富基金大手認購 著名沽空者潑冷水 稱估值僅由「希望和夢想」堆砌

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX將於本周五（12日）於美股上市，據報超額認購逾4倍，並吸引了中東財富基金數十億美元認購，其中沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）和科威特投資局分別認購價值10億至50億美元的股票。另一方面，著名沽空投資者查諾斯（Jim Chanos）於美國時間周三（10日）在紐約舉行的iConnections大會上警告，SpaceX估值是由「希望和夢想」所堆砌，不足以支撐其估值合理性。

未來5年都不值1.75萬億美元

據外媒報道，SpaceX計劃籌集750億美元，估值達到1.75萬億美元，將成為有史以來規模最大的IPO。查諾斯在會上直言，「在我看來，基於未來五年任何合理的假設，該公司都不值1.75萬億美元」。

「熊市中人們會對現實給予折讓」

當被問及會否沽空SpaceX時，他則持謹慎態度，並指「我們真的可以編造任何故事，例如殖民火星、工廠隧道、太空數據中心來證明估值合理。在牛市中，人們會為承諾賦予溢價；在熊市中，人們則會對現實給予折讓」。

質疑數據中心行業經濟效益

此外，查諾斯也對數據中心行業的經濟效益表示質疑，稱其為「糟糕的生意」，資本回報率僅為低個位數。事實上，查諾斯自2022年以來，一直看淡數據中心營運商，認為傳統營運商和新興雲端公司更像是REIT或設備租賃公司，而不是高增長的科技公司。

他又補充，這類企業實際上是價格接受者，其估值倍數不應高於控制硬件供應的半導體製造商。

