恒指挫158點 七日累瀉近1800點 阿里插半成 友邦急彈5% 專家料續尋底｜港股收市

亞洲股市見反彈，但中港股市繼續疲弱。北京市監局在「618」購物促銷周期約談淘寶天貓、京東、拼多多、抖音及小紅書5家電商平台，發現涉促銷活動虛假宣傳等問題。港股在阿里巴巴（9988）、京東（9618）等大型藍籌拖累下，恒指一度跌穿兩萬四大關，曾見11個月新低，收市報24249點，挫158點，已錄得七連跌，累瀉1789點或6.8%。大市成交降至2885億元；北水轉淨流出27.5億元。

恒指隨外圍低開27點，早段轉升85點後沽壓湧現，午前最多急挫408點，低見23999點，於兩四萬關口有買方支持，收市報24249點，跌158點，見11個月新低。國指報8217點，跌101點，為13個月新低。科指亦報4655點，挫69點或1.5%。

A股同樣乏力，上證綜合指數報3987點，跌6點；深成指報14851點，跌102點；創業板指數報3811點，跌43點。亞太股市略反彈，日、韓股市分升0.4%及不足0.1%；台股仍跌0.2%。

阿里一股拖低恒指近百點

淘寶母企阿里巴巴成跌市元兇，收市急插5.4%報107.4元，差絕恒指，單股拖低指數97點；京東亦插2.9%報108.9元。其他科技股亦繼續受壓，百度（9888）挫3.1%收報113.1元；騰訊（700）跌1.8%報457.2元；小米（1810）跌1.8%報25.84元；美團（3690）跌1.1%報78.1元。

另一邊廂，極兔（1519）遭中國郵政局立案調查，指其對速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，該股插4.9%報8.36元。

大摩指市場對金融股過分憂慮 滙控升2%

不過重磅金融股反彈，友邦（1299）止跌回升，收漲5%報73.75元，成表現最好藍籌股。滙控（005）升2.4%後138.5元；渣打（2888）揚2.1%報193.2元。至於港交所（388）仍跌2.4%報374元。

摩根士丹利認為，中國當局發布境外投資規定及打擊非法跨境炒股，本質上是將資金引導至合規的官方渠道，並非針對居民的正常境外金融與資產配置。該行認為，市場對香港金融板塊明顯過分憂慮，實際影響料輕微、可控，多隻相關股份已超跌。

建滔系再創新高

PCB概念股繼續受追捧，建滔積層板（1888）大升10.8%收報67.2元；母企建滔集團（148）續升4.7%收報93.7元，雙雙再創新高。勝宏科技（2476）升5.5%報378.8元。半導體股亦造好，瀾起科技（6809）升5.7%報365元；兆易創新（3986）揚5%報687元；由華虹半導體改名的華虹宏力（1347）升1.5%報139.3元；中芯國際（981）亦升1.3%報73.3元。

龍湖漲4%

內房股有起色，龍湖集團（960）漲4.3%報8.55元；華潤置地（1109）升2.5%報36.88元；中海外（688）升0.3%報15.62元。交銀國際指，內房行業在政策持續加碼下築底，下半年新樓銷售跌幅料逐步收窄；料部分一線和重點城市出現價格拐點，二手樓價格或正在築底。

郭家耀料兩萬四久守必失 短線有反彈條件

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，多項利淡因素持續困擾港股，包括中東局勢引發加息憂慮、內地限制境外投資等，加上不時出現的監管行動，估計後市仍要調整一段時間。他預計，恒指短線有技術性反彈條件，但25000點將有阻力，下方兩萬四大關未來較大機會失守，「港股只有夾倉先有動力，曇花一現之後又繼續跌，連每日二十大成交榜都有海力士同三星ETF，資金嚟香港都要買外國股票。」

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1215：中東戰火再起，避險情緒升溫，港股連跌6日後，恒指今早低開27點後，持續弱勢，最多曾跌408點，低見23999點，失守兩萬四關口，截至中午報24136點，跌271點或1.11%，成交金額1,559億元。科指跌幅更大，中午報4630點，跌94點或2.01%。

友邦止跌回穩

重磅藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）半日跌4.9%及1.5%，連同港交所（388）跌2.8%，為拖累恒指最主要股份；相反，友邦（1299）止跌回穩，半日升2.4%。

極兔遭中國郵政局立案調查

單計股價變幅，極兔（1519）遭中國郵政局立案調查，指其對速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理；該股半日跌逾8%，為表現最差藍籌。此外，百濟神州（6160）亦跌5.8%，比亞迪電子（285）及新奧能源（2688）則分別跌4.8%及4.1%。

交銀國際料內房行業築底

相反，部份內房股逆市受捧，龍湖（960）及潤地（1109）齊升逾4%，為表現較佳藍籌。交銀國際發報告稱，內房行業在政策持續加碼下築底，下半年新樓銷售跌幅料逐步收窄；同時，部分一線和重點城市出現價格拐點，二手樓價格或正在築底，看好估值不高及擁有第一、二線城市土地儲備的龍頭開發商，包括潤地和越秀地產（123）。

其他板塊方面，多隻AI半新股大幅回吐，其中五一視界（6651）半日跌近14%、壁仞科技（6082）跌逾12%、天數智芯（9903）跌逾9%，海致科技（2706）及深演（2723）亦分別跌逾8%及逾7%。

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0920：中東戰火再起，美國國防部長赫格塞斯周三表示，美軍遵從總統特朗普的指示，對伊朗展開新一輪軍事打擊，並轟炸多個「關鍵設施」。伊朗方面則表示，對18個美軍重要目標進行了打擊，同時霍爾木茲海峽即日起對所有船隻關閉，違規通行者將成為打擊目標。

美通脹3年新高 惟符合預期

另一方面，美國昨日公佈的通脹數據升溫，但符合市場預期。其中，美國5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月則升0.5%。撇除食品及能源價格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月則升0.2%，更低於預期的0.3%。

美股三大指數周三全線下跌，其中道指跌953點或1.87%，報49918點；標指跌119點或1.62%，報7266點；納指更跌509點或1.98%，報25169點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.28%至6280點。

國際油價反覆向上，布蘭特期油今早暫升約1.8%至94.79美元，WTI原油期貨則暫升約2.2%至92美元。金價失守4,100美元關口，昨日急跌逾4%後，今早微升0.3%，報4,082美元。亞太區股市先跌後回穩，日股暫跌0.3%，韓股更轉升0.6%。

中海油升逾2% 黃金股捱沽

港股方面，恒指開市跌27點，報24380點。重磅科技股上落不大，騰訊（700）股價升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）跌0.25%；京東（9618）無起跌；小米（1810）則跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黃金相關股則捱沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黃金（2259）跌3%，紫金礦業（2899）則跌2.6%。

心動擬斥4億元回購股份

個股消息中，心動公司（2400）公布，昨日與獨立經紀商訂立一份協議，經紀商獲委聘運作自動股份回購計劃，在聯交所回購最多4億元股份；該股開市報51.3元，升4.1%。

北水動向方面，昨日淨買入港股82.43億元，其中盈富基金（2800）、騰訊（700）及長飛光纖（6869）分別獲淨買入40.56億元、19.95億元及10.56億元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分別遭淨賣出23.72億元、1.95億元及9,627萬元。