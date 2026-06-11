惠譽調升本港及內地銀行業展望 料港商業房地產最差時期已過

評級機構惠譽對香港及內地的銀行業前景展望，由「惡化」上調至「中性」，惠譽認為，香港商業房地產（CRE）最差時期基本上已過去，大部分銀行對CRE已基本確認撥備，未來將逐步減少。即使加息預期上升，但CRE主要問題在於租賃需求不足，而非利率，相信不會產生進一步影響。

保險業不再依賴內地客

對於內地打擊跨境非法投資，惠譽表示，券商對客戶審查，確保流程符合要求並非新事，只是最近更嚴格執行，認為可令競爭環境更公平。至於對保險業的影響，惠譽保險機構評級高級董事吳傑佩指出，香港保險公司已不會依賴訪港內地客，現階段未需要因應內地監管發展，而調整香港保險公司評級。