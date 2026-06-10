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美國5月CPI大升4.2%三年高 核心CPI按月升幅意外溫和 道指期貨跌少一半

股市
更新時間：20:40 2026-06-10 HKT
發佈時間：20:40 2026-06-10 HKT

美國重新對伊朗發動軍事打擊，但5月核心通脹數據按月增幅較預期溫和，美股跌幅一度收窄。

美股跌幅略為收斂，道指期貨一度跌近600點，數據公布後收窄至不足300點。標指期貨跌0.5%；納期跌0.8%。港股夜期亦轉升43點，報24321點。

相關新聞：美國5月CPI數據今夜來襲 整體通脹料高於4% 分析指拆開分項更關鍵

核心CPI按月升0.2%低預期

美國5月消費物價指數（CPI）按年上升4.2%，創三年新高；按月升0.5%，均符合市場預期。

至於撇除食品及能源價格的核心CPI按年上升2.9%，符預期；但按月則上升0.2%，低於預期的0.3%，亦低於前一個月變動。

美軍打擊伊朗發電廠 油價升逾2%

在市場關注通脹數據之際，美國總統特朗普據報下令打擊伊朗的發電廠和橋樑。他在社交媒體稱：「伊朗只會空談，不會行動。他們花費太長時間才達成一項對他們非常有利的協議，現在必須付出代價！」油價飆升，紐約期油每股曾見90.42美元，升2.5%。

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