美國5月CPI大升4.2%三年高 核心CPI按月升幅意外溫和 美股跌勢收斂 道指挫200點

美國重新對伊朗發動軍事打擊，5月通脹亦升至3年新高，美股持續受壓，但核心通脹數據按月增幅較預期溫和，緩解市場對短期加息的憂慮。

道指報50662點，跌210點；標指報7364點，跌22點；納指報25585點，跌93點或0.4%。

美元指數報99.77，跌0.2%；10年期債息報4.524厘，升幅收窄至0.2點子。至於油價抽升，紐約期油曾升2.5%，最新每桶89.24美元，升1.2%。

AI股受壓，Nvidia（NVDA）跌1%；美光（MU）挫3%。但Google母企Alphabet（GOOG）回升不足0.5%。

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核心CPI按月升0.2%低預期

美國5月消費物價指數（CPI）按年上升4.2%，創三年新高；按月升0.5%，均符合市場預期。

至於撇除食品及能源價格的核心CPI按年上升2.9%，符預期；但按月則上升0.2%，低於預期的0.3%，亦低於前一個月變動。

能源續成通脹升溫元兇 房屋成本升幅放緩

按各細項拆分，CPI急升主要來自能源價格上升3.9%，食品價格則上升0.2%；至於聯儲局較關注的房屋成本升幅為0.3%，較前一個月升幅減半。另外，交通運輸服務價格反而下跌0.6%，新車價格下降0.3%，二手車及卡車價格則微升0.1%。

美軍打擊伊朗發電廠 油價升逾2%

在市場關注通脹數據之際，美國總統特朗普據報下令打擊伊朗的發電廠和橋樑。他在社交媒體稱：「伊朗只會空談，不會行動。他們花費太長時間才達成一項對他們非常有利的協議，現在必須付出代價！」

學者：市埸過分憂慮加息步伐

牛津經濟研究院首席金融市場分析師John Canavan認為，市場對聯儲局加價的預期過於急進，估計當霍爾木茲海峽完全開放，目前加息預期就會降低。

法國外貿銀行美國首席經濟學家Christopher Hodge指出，目前尚未能擺脫與能源成本相關的壓力，但未來消費者需求疲弱，意味有助在未來幾個月遏抑通脹，故相信最終今輪CPI高峰水平將低於大多數人的預期。