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螞蟻國際傳融資78億 估值將升至780億 為香港上市鋪路

股市
更新時間：19:07 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:07 2026-06-10 HKT

彭博報道，螞蟻集團旗下螞蟻國際正計劃籌集10億美元（約78億港元），令其業務估值達到100億美元（約780億港元）以上，更有助螞蟻最快今年籌備香港上市。螞蟻未有回應報道。

向潛在投資者摸底

彭博引述消息報道，螞蟻國際正在向潛在投資者了解意向，包括現有股東泛大西洋投資（General Atlantic）及銀湖資本（Silver Lake）等。報道指，有關融資事項仍在討論中，未有最終決定。

經營Alipay+品牌

螞蟻國際為全球商業數碼金融科技公司，經營四大業務板塊，包括跨境支付平台Alipay+、出海帳戶及資金管理服務WorldFirst、商家支付與數位化服務Antom，以及企業信貸與融資服務Bettr。報道指，螞蟻國際2024年收入達30億美元，並在2025年增長約25%。

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