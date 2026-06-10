滙豐股價單日急跌逾4% 受累兩大負面因素夾擊

隨着中證監上月底宣佈打擊「非法」跨境投資行動，市場一直關注內地投資者開戶受限問題。雖然金管局已表明，內地客戶仍可正常申請香港銀行戶口，但本港銀行股今日股價仍明顯受壓，其中滙豐（005）及渣打（2888）齊齊跌約4.8%，中銀香港（2388）跌3.4%，大新銀行（2356）及東亞銀行（023）亦分別跌1.9%及1%。

除了內地客開戶問題之外，美伊衝突再起，令中東局勢再度升溫，亦令中東收入佔比較高的滙豐及渣打，面臨潛在壞賬風險、跨境貿易融資萎縮，以至全球資本撤出高風險資產的壓力，因此兩者跌幅較同業為高。

摩通：過度反應或有買入機會

不過，大摩早前發報告指出，滙控及渣打均表示營運符合監管指引，並預計對財富業務影響有限。該行又認為，中國仍致力於促進跨境資金流動，長期會擴大受監管的跨境投資，以確保資金通過適合的渠道逆動。

此外，摩通估算，2025年內地訪客業務對滙控及渣打收入貢獻僅約2%，對應每股盈利貢獻為中單數百分比；若市場負面情緒過度反應，可能存在買入機會。