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SK海力士據報最早8月在美上市 集資140億美元

股市
更新時間：17:02 2026-06-10 HKT
發佈時間：17:02 2026-06-10 HKT


據路透引述消息報道，韓國記憶體晶片製造商SK海力士（韓：000660）計劃最早於8月在美國上市，希望利用市場對AI股票的需求，擴大投資者群體。該股今年以來已累升逾215%，市值更一度突破1萬億元，成為台積電和三星電子之後第三家達到這一里程碑的亞洲公司；不過，該股今日在韓股價急跌逾7%，收報2,048,000韓元，市值約9,536億美元。

美證交會或月底批准申請

據稱，美國證券交易委員會（SEC）很可能在6月22日當周批准SK海力士的ADR上市申請。集團在聲明中則表示，計畫在2026年內發行ADR，但包括規模和時間在內的具體細節尚未確定。

此前，SK海力士曾在3月表示，已保密提交美國上市申請。當時有消息人士稱，此次IPO可能籌集高達140億美元。

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