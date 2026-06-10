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港股超賣下仍未見顯著反彈｜古天后

股市
更新時間：09:34 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:34 2026-06-10 HKT

6月10日，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。美伊談判未見進展，不過以色列暫停攻擊，令油價大幅回落，紐約期油跌穿90美元水平，美股周二曾高開，但科技股再捱沽，似乎去槓桿未完成，美股周二大幅波動，道指盤中高位與低位點數波幅達到1049點，納期則一度跌逾3%。道指早段曾升最多474點，高見51260，其後倒跌574點，低見50211，收市道指轉升86點或0.17%，報50872；標指跌19點或0.26%，報7386；納指最終收市跌幅收窄至250點或0.97%，報25678。美股如此波動，跟美伊局勢有關，雖然特朗普揚言美伊將於幾日內達成最終停火協議，但伊朗卻因為以色列未有停止施襲，擊落美方直昇機，美方隨即報復，不過最終以色列停止向伊朗再發動攻擊，局勢再度緩和。

蘋果股價連續兩日向下

重磅股中，蘋果公司於全球開發者大會（WWDC）發布的內容未見驚喜，股價繼周一挫近2%後，周二收市再跌3.6%；Nvidia一度滑落4.5%，收市跌幅收窄至0.2%，英特爾最多暴跌9.8%，收市回吐2.1%，美光和博通都倒退超過1%；費城半導體指數曾瀉8.6%，收市仍挫1.9%。Tesla及微軟分別跌3%和2%，Salesforce下行3.9%，為跌幅最大道指成份股；家得寶（Home Depot）躍高3.8%，為表現最強道指成份股。

美銀警告市場過度投機

美國銀行策略員Savita Subramanian警告，愈來愈多熊市訊號顯示股市即將見頂，投資者係時候沽貨獲利，高市盈率股份跑贏低市盈率股份幅度擴至歷來最大，顯示市場出現過度投機。該行標指今年底目標為7100點，低過周一收市的7406點。

美國10年期債息曾跌3.4個基點，至4.518厘，對息口較敏感的2年期債息降4.2個基點，至4.116厘。美滙指數一度跌0.37%至99.679，其後反覆偏軟；日圓跌0.17%至160.45每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多回落4.8%，至60756美元。

油價或過早消化戰爭解決預期

紐約期油重挫3.4%，每桶收報88.2美元，不過BMO資本市場首席外滙策略員Mark McCormick認為，交易員過早消化中東戰爭得到解決預期，稱即使衝突結束使油價回落，通脹影響仍會持續，並將推高全球利率且導致經濟放慢，相信該情況利好美元。該行整體維持看好美元，尤其兌歐元、英鎊及日圓。

恒指已連跌五個交易日，昨日低開105點後，跌幅最多擴大至170點低見24486，接近周一低位後見支持，其後反彈至最高24740，收市報24565，跌91點，成交額3,089億元，北水持續錄得淨流入。不過至夜期時段表現反覆，早段跟隨美股反彈，夜期一度逼近24700水平，其後美股急轉直下，納指曾跌逾3%，夜期一度低見24200水平，其後納指跌幅大大收窄，夜期從低位反彈逾百點，但仍較港股收市跌近200點，ADR則跌穿24300水平，而今早黑期則於25400水平徘徊，料今早大市將低開逾百點。

留意今明兩晚美公布CPI及PPI

港股已連跌五個交易日，不過本周暫時於24400見初步支持，今早港股會否進一步下試夜期低位約24200亦接近3月低位，取決於外圍市況，料恒指於24000-24200有不俗支持，而至此水平，月波幅亦達1800-2000點，有望喘定並展開反彈。反彈阻力方面，初步阻力仍為24700，下一阻力為裂口24837-27928，即24850-24950將再遇阻力。

除非短線港股能重返25000水平企穩，則反彈可持續，但上方多條移動平均線，分別為5日線約25000，10日線約25200及5周線25250，20日線約25550，及250日線、30日線及50日線交匯處25700-25750均為阻力，博反彈未宜太過取進。留意今明兩晚，美國將公布CPI及PPI數據，兩數據將為下周聯儲局重要參考指標，料市況隨市場對數據反應而波動。

古天后

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