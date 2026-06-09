恒安國際創辦人施文博健康原因休假 指業務維持正常

恒安國際（1044）公布，現年77歲、創辦人之一的主席施文博因個人健康原因，目前暫時休假，暫停履行其職務，目前該公司業務營運維持穩定正常，一切如常運作。恒安表示，董事會對施文博及其家人表示全力支持，並祝願對方早日康復。

恒安指，公司的日常管理、策略執行及營運決策，由既有的行政管理團隊順暢管理，該團隊由行政總裁、其餘執行董事及高級行政人員組成。

財務狀況無重大不利影響

該公司續指，董事會具備多元均衡的技能、經驗及穩健的企業管治架構，預期施文博暫時休假不會對業務、財務狀況或日常營運造成任何重大不利影響。

另一創辦人許連捷去年逝世

恒安國際由施文博及許連捷於1985年共同創辦，主力發展衛生用品市場，多年來隨著後代加入董事局，公司一直由兩個家族共同管理，由施文博出任主席，許連捷任副主席及行政總裁。許連捷於去年逝世，享年73歲。

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