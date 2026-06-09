美股繼續反彈 道指升逾400點 特朗普預計美伊協議兩三日內達成 油價挫4%

美股連日反彈，美國總統特朗普指，美伊停戰協議預計會在兩至三天內達成，包括立即開放霍爾木茲海峽。市場對通脹憂慮紓緩，道指升逾400點。

道指報51237點，升451點；標指報7472點，升67點；納指報26204點，升275點或1.1%。

油價大跌，紐約期油報每桶87.8美元，跌3.8%。

美光升4% 蘋果逆市跌1%

AI晶片股繼續造好，美光（MU）升近4%；Nvidia（NVDA）升近1%。明星科技股中，Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）均升2%。至於蘋果（AAPL）的全球開發者大會（WWDC）被指缺乏亮點，股價跌逾1%。

摩通指美股仍具上漲空間

摩根大通投資組合經理Jack Caffrey指出，雖然美股早前升幅過大，但企業盈利增長仍支持市場情緒，屬於「盈利驅動的故事」，預計美股仍有進一步上漲的空間。