凱基維持恒指目標30000點不變 資金流向成下半年關鍵因素

KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，維持恒指今年30000點不變。凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠表示，雖然市場存在一些突發因素難以預見，但整體基本面對港股仍具支持，同時資金流向將是影響下半年港股表現的關鍵因素，當環球股市波動性上升時，較穩的亞洲市場往往成為資金的「避風港」，但港股有望從中受惠。

9至11月成中美談判高峰期

他還指出，今年9至11月將會是中美關稅談判高峰期，看似和諧的中美氣氛，可能出現暗湧，包括特朗普或將恢復強硬策略，如關稅威脅、並進一步限制敏感技術；中國亦會採取對鋰離子電池和石墨實施出口管制、「拖延」稀土出口或美國農產品訂單等反制措施。總言之，隨著中美貿易休戰期臨近結束，中港市場預計將出現波動。

中港市場留意四大主題

在中港市場部署上，凱基建議留意四大投資主題，中美貿易博弈將於9至11月迎來談判高峰期，期間波動反而是長線加倉良機；AI紅利加速兌現，看好AI下游應用、雲端運算及人形機械人等；能源危機正在發酵，綠色供應鏈將有新機遇，建議轉向氫能及海外佈局的鋰電龍頭，避開內捲的光伏；以及銀行資產質量改善，減息步伐放緩減輕息差壓力，看好資本充足的國有大行，提供防守與高息回報。

標指目標上調至8000點

美股方面，受惠於AI資本支出觸底及生產力提升，凱基預計盈利進一步上調至年增近20%水平，並逐漸擴散至非科技板塊。儘管10年期國債收益率受通脹預期升溫影響，但基本面改善下，對估值壓力有限。凱基將2026年標指目標上調至8000點，標指年初目標是7650點。

板塊方面，除了繼續增配AI主題外，受其影響較明顯的周期性股份亦有表現機會。債券方面，隨着通脹升溫及加息預期趨濃，10年期債息下半年或上探4.8%以上，凱基建議配置高評級的美國企業債或中長期的美國國債。

台股有望再升25%



台灣方面，受惠AI軍備競賽持續，凱基將今年台股目標設於50000點，較現水平有約25%上行空間，預測今年整體盈利年增率將達40%。凱基投顧董事長朱晏民表示，此一目標以明年預估21倍市盈率計算。他續指，台股這波升浪是由AI投資循環驅動，屬於結構性增長趨勢，而非過往消費電子換機潮所帶動的經濟週期，估計升勢有望延續至2027年，但需留意地緣政治及通脹回升的潛在風險。

另外，近日美國將多家中國AI及科技企業列入軍事清單，梁啟棠表示，中國公司被納入清單並非首次，按照以往，被納入清單的公司前幾日股價可能出現波動，但實際經營和股價長期影響非常有限。