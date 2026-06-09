美股已觸發70%熊市訊號 美銀建議投資者「獲利了結」

隨着美股上周五大跌後，市場情緒已漸漸由樂觀變得謹慎，甚至有大行憂慮市況已經見頂。據彭博報道，美銀證券指約70%熊市訊號近期已被觸發，指向市場即將觸頂，並建議投資者「獲利了結」。

標指20項指標 17項「估值過高」

美銀策略師Savita Subramanian率領的團隊在6月5日的一份報告中指出，標普500指數在20項指標中17項上均顯示「估值過高」，而且在8項指標上顯示「估值高於科技股泡沫時期」。

相關指標包括消費者信心數據、成長預期、併購評分和信貸壓力，以及收緊狀況指標，例如聯儲局高級信貸員意見調查（SLOOS）。其中5月發布的SLOOS顯示，消費者需求持續疲弱。此外，高PE股票大幅跑贏低PE股票，策略師認為這是「過度投機的跡象」。

標指表現強勁 掩蓋內部分化

Subramanian表示，科技股表現排名前20%和後20%的股票之間差距為2000年2月以來最大。她又指，標普500指數的強勁表現，掩蓋了內部劇烈分化，該指數過去3個月表現排名前10%和後10%個股之間的回報率差距已飆升至後疫情時代最高水平；其引用數據涵蓋1986年至今年5月。

雖然目前一些科技股基本面依然健康，但相比於美銀去年11月發布分析以來，大部分指標已轉差。她指出，現金流轉換已停滯不前、投資級債券與股票供應增加、股份回購佔市值比例放緩，以及超大型企業的資本開支佔營運現金流比例預計將在年底前達到近100%，並警告稱「極端價格波動可能預示不穩定性加劇」。

標普500指數年底目標僅7100點

儘管如此，個別個股仍可能表現優於大市。她表示，在標普500成分股中仍看到機會，但機會不在整體市值加權指數；對標普500指數年底目標為7100點，即較該指數周一收報7405點更低。