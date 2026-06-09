SpaceX IPO據報獲大幅超購 多家機構投資者提交逾100億美元訂單

據彭博引述消息報道，馬斯克旗下SpaceX首次公開募股（IPO）獲得大幅超額認購，多家機構投資者已提交了約100億美元或以上的認購訂單，並預計將於紐約時間周三下午4點美股收市後停止接受機構投資者認購。

該股預計將於6月11日定價，並於次日開始交易，預計籌集約750億美元，估值約1.8萬億美元。報道指出，截止認購可讓銀行有時間評估市場需求，並就定價向公司提供建議；不過，早前已有報道指SpaceX鎖定IPO每股定價為135美元。

大摩接待約300家機構投資者

散戶投資者方面，仍可於周三截止機構投資者認購後，在部分平台上提交SpaceX的認購訂單。該股將向散戶投資者分配多達30%的發行份額。

報道又引述一位知情人士指出，摩根士丹利將於周二在其紐約總部接待約300家機構投資者，與SpaceX管理層會面，包括公司總裁Gwynne Shotwell及財務總監Bret Johnsen，並由大摩聯席總裁Dan Simkowitz主持。