多企遭美列「中國軍工企業」藥明康德直言錯誤 阿里及百度等澄情非軍民融合企業

美國國防部更新「中國軍事企業」名單，新增了藥明康德（2359）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亞迪（1211）、蔚來（9866）、速騰聚創（2498）及宇樹科技（Unitree）等多間公司。被鎖定的公司還包括騰訊（700），該股此前已被指定。至於重新被列入的中國公司包括長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）。其後，多間上市公司均發出公告以作澄清。

藥明康德：不符「中國軍工企業」標準

藥明康德今早發公告表示，注意到美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，相信將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。

公告提到，集團不符合被認定為「中國軍工企業」的法定標準，因集團並非由任何中國軍事或政府實體所有、控制或存在隸屬性關聯；並沒有向中國軍隊提供服務；且並無與中國國防工業基礎或軍民融合計劃的關聯，因此遭認定納入1260H名單的指稱依據與事實完全不符。

阿里巴巴：公司並非中國軍工企業

阿里巴巴表示，將其列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

公告指出，被列入中國軍工企業名單不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務，因為集團業務與美國軍事採購無關。該名單並不會施加其他出口管制或制裁措施，亦不會禁止任何人（美國國防部除外）與集團進行業務往來或交易公司證券。

百度：軍工企業名單並非制裁名單

百度表示，已獲悉美國國防部發佈《關於指定中國軍工企業的通知》，且國防部副部長將公司列入國防部的中國軍工企業名單。不過，百度指公司既不是中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，認為將其列入該名單並無正當理由。

公司又指，中國軍工企業名單並非制裁名單。與該名單相關的美國政府採購限制不會影響公司業務，且中國軍工企業名單並未限制進行公司證券交易。

蔚來：不會限制公司證券交易

蔚來表示，關注到美國國防部將公司列入其「中國軍事企業」名單，但相信被列入CMC名單缺乏正當依據，因為公司既非中國軍事企業，也非中國國防工業基礎的軍民融合貢獻者。同時，CMC名單並非制裁名單。與該名單相關的美國政府採購限制不會影響公司的業務，亦不限制公司證券的交易。

公司指出，將積極與美國國防部溝通，以糾正公司被列入CMC名單一事，包括在必要時採取法律行動，以維護公司及全體股東利益。

今年名單擴展至188家中國公司

事實上，這項五角大樓名單未正式對中國企業施加制裁，但根據新法規，五角大樓未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購，以阻止它們獲得美國國防合約。今年的名單已擴展至188家中國公司，較去年公布的大約130家有所增加。

中國大使館則指，美國過度擴張國家安全概念，並制定歧視性名單來針對中國企業。大使館發聲明中指出，中國企業遵守其經營國家的法律法規，美國應該停止其錯誤做法，為中國企業創造一個公平、公正且無歧視的環境。