恒指半日跌36點 騰訊中芯力撐大市 聯想升近4% PCB概念股炒上｜港股午市

恒指今早低開105點後，表現窄幅上落，曾擴大跌幅至171點，亦曾倒升9點，但高低波幅僅180點，截至中午報24620點，跌36點或0.15%，成交金額1,557億元；科指中午報24620點，跌36點或0.15%。

友邦及阿里拖低大市

重磅藍籌股中，騰訊（700）及中芯（981）半日分別升3.3%及4%，連同美團（3690）升1.6%，為支撐恒指主要股份；相反，友邦（1299）及阿里（9988）分別跌2%及0.7%，拖累大市走勢。

聯想獲東方財富證券看好

若單計股價走勢，除了中芯及騰訊外，聯想（992）半日升3.8%，恒安國際（1044）亦升3.2%，為表現較佳藍籌。消息面上，東方財富證券首予聯想「增持」評級，指其業績全年表現強勁，智能設備業務（IDG）、基礎設施方案業務（ISG）及方案服務業務（SSG）三大業務均錄得雙位數收入增長，其中基礎設施方案業務更實現轉虧為盈。

半導體股上揚 天數智芯升11%

板塊走勢方面，AI概念股回勇，半導體股普遍上揚，天數智芯（9903）半日升11%，納芯微（2676）升逾7%，瀾起科技（6809）升逾4%，華虹宏力（1347）及兆易創新（3986）亦分別升逾3%及升2.7%。

PCB概念股向上 建滔大升22%

PCB概念股亦集體向上，其中建滔集團（148）大升22%；同系建滔積層板（1888）升逾14%；廣合科技（1989）及勝宏（2476）則分別升逾13%及8.5%。消息面上，據央視新聞報道，今年算力需求爆發，帶動電子布價格大幅上漲，截至6月初市場上常用規格的電子布已經完成年內5輪提價，均價達7.4元/米，與去年第三季低位相比，漲幅達到100%。

此外，中東衝突帶來的影響，正從能源市場進一步蔓延到電子產品供應鏈。據了解，沙特的朱拜勒工業區此前供應了全球大約70%的PPE樹脂。但在今年3月底，由於霍爾木茲海峽航運受阻，相關工廠就已經停產。

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美國總統特朗普早前發文，促以色列與伊朗必須立即停止「交火」，為緊張局勢降溫，但據報伊朗及以色列宣布停止互相空襲後，以色列仍繼續對黎巴嫩南部開火。消息令國際油價回落，布蘭特期油今早曾跌0.39%至93.88美元，WTI原油期貨則曾跌0.37%至90.96美元。

美股三大指數經過上周急跌後，周一個別發展，其中道指收市跌80點或0.16%，報50786點；標指升21點或0.3%，報7405點；納指則升220點或0.86%。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.62%至6323點。

蘋果推AI版Siri 股價衝高倒跌

市場焦點中，蘋果（AAPL）在全球開發者大會（WWDC）宣布推出Apple Intelligence驅動的AI版語音助理Siri，但暫時不會在中國地區和歐盟市場推出。該股周一衝高回落，收市跌1.9%至301.54美元；盤後再跌0.29%至300.674美元。

恒指低開百點 友邦阿里領跌

亞太區股市方面，日韓股市反彈，其中日股高開0.94%後回落，暫升0.34%；韓股開市亦升2.8%，最新升幅暫收窄至2%。港股方面，恒指今早低開105點，報24551點。重磅股中，友邦（1299）及阿里（9988）分別跌2.2%及1%，騰訊（700）亦跌0.6%。

百度及比亞迪等被列協助軍方名單

美國國防部周一（8日）公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，當中包括阿里巴巴、百度（9888）、比亞迪（1211）、藥明康德（2359）、速騰聚創（2498）等。雖然這項五角大樓名單未正式對中國企業施加制裁，但根據新法規，五角大樓未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。百度開市升0.2%，比亞迪亦升1%，速騰聚創則升0.45%。

藥明康德指美國防部做法錯誤

藥明康德亦公布，注意到美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，稱相信將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。該股開市跌1.7%，報119.2元；同系藥明生物（2269）則升0.5%。

北水動向方面，昨日淨買入港股113.18億元，盈富基金（2800）、騰訊（700）及智譜（2513）分別獲淨買入55.95億元、11.62億元及9.2億元；而中芯（981）、美團（3690）及華虹宏力（1347）則分別遭淨賣出9.25億元、5.78億元及4.93億元。

