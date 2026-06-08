港股曾瀉逾500點 專家稱相對外圍跌幅較小 重磅科網股宜中線部署

恒指今日跟隨外圍市場急挫，曾一度下跌503點或逾2%，香港股票分析師協會理事溫傑接受《星島頭條》訪問時表示，跌市主要受三大因素拖累，包括博通（AVGO）業績指引遜預期、新一代AI伺服器相關記憶體需求憂慮，以及美國勞動市場數據強勁。不過，他認為港股相對外圍跌幅較小，主要因為早前升幅最大的「新科技股」並非港股指數主要成份，港股受衝擊相對有限。

博通指引遜預期 加息憂慮再起

溫傑表示，今次跌市首先源於上周博通的業績指引差過市場預期，令投資者擔心AI需求是否放慢。其次，市場亦關注Nvidia新一代AI伺服器所用記憶體少於預期，進一步引發對記憶體需求的疑慮。

同時，美國上周五公布的勞動市場數據非常強勁，令市場重新憂慮加息，導致外圍股市因而下跌，並拖累港股表現。

港股跌幅較少 「新科技股」佔比低

雖然港股跟隨外圍走弱，但溫傑認為港股下行空間相對較小。他解釋，目前跌得最多的是此前升幅最多的新科技股；但這類股份很多並不在港股主要指數之內，因此港股受到的直接影響會較少。

至於看好板塊，溫傑表示，仍會繼續留意新科技股。他認為，若近期相關股份出現回吐，反而令潛在回報變得更吸引。至於個股方面，溫傑目前較留意同為科技股板塊的中芯國際（981）及快手（1024）。

料大市短期內難扭轉頹勢

談及騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等重磅科網股相繼回落，溫傑認為，未有貨的投資者可以採取中線分注部署，而非一次過追入。他表示，這類傳統科技股估值已經便宜，但業績表現令人失望，分析員亦下調盈利預測，資金暫時未有明顯重返重磅科網股。

因此，他建議可用定期儲貨方式中線佈局，「每個星期儲少少」，等待基本面改善及資金回流。

對於港股後市能否扭轉頹勢，溫傑認為短期仍有難度，關鍵在於指數權重科技股的盈利預測仍被下調。他強調，自己最重視基本因素，而目前恒指受壓的核心問題，是傳統科技股權重較高並被市場打壓。