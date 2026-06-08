何超瓊清倉美高梅國際持股 套現近11億 美高梅中國股價曾跌半成

美高梅中國（2282）董事長何超瓊於5月28日至6月3日期間，分5次出售美高梅國際（MGM）逾306.6萬股，套現逾1.4億美元（約10.9億港元）；完成後，已不再持有美高梅國際股份。有關消息傳出後，美高梅中國股價今早急跌，曾跌逾半成至10.8元；暫報10.86元，跌4.9%。

目前美高梅國際及何超瓊分別在美高梅中國持股55.95%及22.49%，而何超瓊為澳門賭牌持牌公司美高梅金殿超濠董事，持股15%。

People Incorporated早前增持MGM

另據外媒報道，旅遊平台Expedia集團主席Barry Diller旗下美國媒體集團People Incorporated於6月1日宣佈，以每股48.3美元收購24.1%股份，令其持股增至略高於50%，從而取得MGM控股權。

Diller曾表示，6年前開始入股MGM，主要看中其具有罕見商業模式，擁有AI難以複製或取代的實體資產，以及優越的數碼增長機會。隨着時間推移，對有關信念有增無減，並認為市場持續低估MGM資產及增長潛力。

