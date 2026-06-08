黃仁勳稱AI股非常便宜 4大環節扮演重要角色 未來行業還有更大上漲空間

在環球股市急挫下，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳今日（8日）於南韓首爾出席與SK集團會長崔泰源共同舉行記者會時表示，目前與AI相關股票的估值非常便宜，隨着AI需求持續擴大，未來行業還有更大的上漲空間。

「如果是股東，應該感到高興」

黃仁勳稱，「如果你是AI行業的股東，應該感到高興，因為未來還有更多可能性」。他又指，運算晶片、記憶體、網絡通訊及數據中心等環節扮演重要角色，未來會和南韓夥伴一起擴大AI生態系規模。

此外，黃仁勳強調，SK海力士將持續成為公司最重要的戰略夥伴之一。

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