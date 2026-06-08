「黑色星期一」韓股曾瀉9% 韓元逼09年海嘯後新低 韓國總統李在明：股市仍被低估

受美股外圍急挫，加上中東局勢再度升溫影響，早前受熱捧的韓國股市重挫，並一度觸發熔斷機制，今早最多跌近8.8%，低見7442點，雖然盤中跌幅一度收窄，但午後跌勢再次轉急，最終收市報7484點，跌逾8%。若以上周高位8933點計，即韓股已較近期高位最多累跌逾16%，或將進入技術性回吐階段。此外，多隻晶片製造商股價大跌，其中三星電子（韓：005930）一度重挫11%，收市仍跌逾10%；SK海力士（000660）亦曾跌10%，收市則跌近7.7%。

李在明：地緣政治不穩非被低估原因

在韓國股市急跌之際，韓國總統李在明今日（8日）在青瓦台迎賓館召開了就職一周年記者會，並在會上宣稱韓國股市「仍被低估」。​據《朝鮮日報》指出，李在明在強調目前絕非市場大崩盤的先兆，而是股市在經歷暴漲後，尋找合理價格均衡點的「正常喘息與整理過程」。

他又提到，地緣政治不穩不應該是股市被低估原因，否則台灣股市不會一路長紅，甚至指「朝鮮半島的情況並沒有比台灣更糟」。對於韓元貶值，李在明認為這是因為股市短期急速上漲，引發全球資金再平衡，外資為了調整基金配置，會部分賣出股票並換成美元匯出，因此韓元匯率在這個過程中就會受到影響。

分析師：韓股受累3大風險

另據外媒引述Hana Securities分析師Kim Doo-un指出，韓國市場面臨「黑色星期一」的風險，匯率不穩定、利率重新定價和半導體獲利回吐等因素同時發生。此外，南韓本月3日舉行第9屆地方選舉及國會議員補選投票，豈料發生投票站缺選票亂象，引發選民怒火。昨日最少有萬名民眾在首爾SK奧運手球體育館示威，有人更提出重選要求。

韓國交易所開會研穩定市場措施

韓國交易所今日（8日）亦召開緊急市場評估會議，評估當前市場波動態勢並研討穩定市場運行的應對措施，會議重點審視了美國股市大幅下跌及隔夜期貨市場走勢，討論了相應的市場管理措施。

早前受熱捧的韓國股市重挫，並一度觸發熔斷機制。

SK海力士夥Nvidia研下一代存儲產品

值得留意的是，英偉達（Nvidia）行政總裁訪韓之際，公司宣佈與SK海力士達成多年期技術合作，聯手研發適配英偉達AI基礎設施發展規劃的下一代存儲產品。惟消息仍無阻SK海力士股價下跌，英偉達（NVDA）上周五則收報205.1美元。

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外國投資者紛紛撤離

另一方面，外國投資者紛紛撤離下，單單上周就淨賣出超過100億美元的韓國股票；同時為韓元帶來了壓力，韓元兌美元匯率今早曾報1566.55，跌至2009年金融海嘯以來最低水平。美元兌韓元目前報1,531，跌約1.79%，意味韓元匯價有所回升；惟6月仍累跌近1.6%。

韓國財政部稱採取嚴厲措施

對於近期韓元兌美元匯率走低，韓國財政部昨日召開緊急會議後發聲明表示，韓國不會容忍外匯市場出現過度波動或單邊走勢，並將對此採取嚴厲措施。根據聲明顯示，韓國財政部長、韓國央行行長及其他高層官員均出席了會議。

聲明指出，部分投機交易加劇了市場跟風行為，當局將提高韓元無本金交割遠匯（NDF）交易透明度，因通過這些衍生品交易產生的跟風行為已對在岸韓元市場造成影響。此外，當局還將調查涉及出口貨款延遲的非法外匯交易，並對外匯市場投機和操縱跡象進行審查。

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