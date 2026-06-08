「黑色星期一」韓股曾瀉9% 韓元逼09年海嘯後新低 海力士與Nvidia合作仍跌一成

受美股外圍急挫，加上中東局勢再度升溫影響，早前受熱捧的韓國股市重挫，並一度觸發熔斷機制，今早最多跌近8.8%，低見7442點；暫報7544點，續跌逾7%。若以上周高位8933點計，即韓股已較近期高位累跌逾16%，或將進入技術性回吐階段。此外，多隻晶片製造商股價大跌，其中三星電子一度重挫11%，SK海力士亦曾跌10%。

分析師：韓股受累3大風險

據外媒引述Hana Securities分析師Kim Doo-un指出，韓國市場面臨「黑色星期一」的風險，匯率不穩定、利率重新定價和半導體獲利回吐等因素同時發生。此外，南韓本月3日舉行第9屆地方選舉及國會議員補選投票，豈料發生投票站缺選票亂象，引發選民怒火。昨日最少有萬名民眾在首爾SK奧運手球體育館示威，有人更提出重選要求。

SK海力士夥Nvidia研下一代存儲產品

值得留意的是，英偉達（Nvidia）行政總裁訪韓之際，公司宣佈與SK海力士達成多年期技術合作，聯手研發適配英偉達AI基礎設施發展規劃的下一代存儲產品。惟消息仍無阻SK海力士股價下跌，英偉達（NVDA）上周五則收報205.1美元，在部份券商夜盤報206.41元，升約0.6%。

外國投資者紛紛撤離

另一方面，外國投資者紛紛撤離下，單單上周就淨賣出超過100億美元的韓國股票；同時為韓元帶來了壓力，韓元兌美元匯率今早曾報1566.55，跌至2009年金融海嘯以來最低水平。

韓國財政部稱採取嚴厲措施

對於近期韓元兌美元匯率大幅走低，韓國財政部召開緊急會議後發聲明表示，韓國不會容忍外匯市場出現過度波動或單邊走勢，並將對此採取嚴厲措施。根據聲明顯示，韓國財政部長、韓國央行行長及其他高層官員均出席了會議。

聲明指出，部分投機交易加劇了市場跟風行為，當局將提高韓元無本金交割遠匯（NDF）交易透明度，因通過這些衍生品交易產生的跟風行為已對在岸韓元市場造成影響。此外，當局還將調查涉及出口貨款延遲的非法外匯交易，並對外匯市場投機和操縱跡象進行審查。

相關文章：伊朗再攻以色列 油價向上 日韓台股受壓 恒指低開379點 6股成北水新貴｜港股開市