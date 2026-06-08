恒指挫304點 阿里美團百度領跌 存儲及晶片股捱沽 專家跌勢未如區內猛烈｜港股收市

美國非農數據遠超預期嚇窒市場，加息預期快速升溫，加上中東戰局有惡化趨勢，油價再度飆升，亞洲主要股市出現「黑色星期一」，韓股和日股分別跌逾8%和近4%，創今年美伊戰爭爆發初期以來的最大跌幅。中港股市跌幅雖不似外圍慘烈，亦難逃跌勢，恒指跌304點或1.2%，收報24657點，創3月底以來低位；上證指數亦跌1.7%。

韓股跌8.3%領跌 中港跌幅少於外圍

亞洲主要股市中，韓國綜合指數領跌，跌676點或8.3%，收報7484點；日經平均指數緊隨其後，跌2563點或3.9%，收報64024點；台灣加權指數亦跌1568點或3.5%；上證綜合指數則跌68點或1.7%。

港股方面，恒指低開379點，早段曾最多跌503點，一度失守24500點，其後在滬深股市跌幅收窄的支持下，恒指跌幅一度收窄至124點，惟重磅科網股沽壓沉重，拖累跌幅再擴大，最終全日收報24657點，跌304點；連跌4日，累跌1381點。國指收報8341點，跌95點或1.1%。科指跑輸大市，收報4755點，跌132點或2.7%。大市成交增至3639億元；北水趁跌市撈貨，轉為淨流入113.18億元。

科網和AI相關股齊跌 百度跌7.6%

重磅科網股累市，百度急跌7.6%，收報116元，為表現最差藍籌股；美團（3690）下滑4.6%，收報76.25元；阿里巴巴（9988）跌2.9%，收報118.8元；騰訊（700）跌1.5%，收報446.4元。快手（1024）亦走低5.8%，收報44.14元。

AI熱潮持續降溫，多隻AI相關股亦急跌，存儲概念股瀾起科技（6809）瀉5.8%，收報347.4元；兆易創新（3986）挫3.9%，收報695元。晶片股中，中芯（981）走低4.1%，收報72.55元；上海復旦（1385）大跌6.8%，收報26.84元。不過納入港股通生效的壁仞科技（6082）則逆市揚2.5%，收報57.2元；同樣被納入港股通的天數智芯（9903）亦大升12.7%，收報462元。

國際油價升逾4%，港股石油股和油氣設備與服務股持續逆市走強。中海油（883）升2%，收報27.06元；中石油（857）漲1.3%，收報10.69元。油氣設備股山東墨龍（568）大漲25.7%，收報6.74元；百勤油服（2178）飆升9.3%，收報0.211元。

黃金股下挫 老鋪黃金大跌逾5%

加息預期升溫下，黃金股走勢疲弱。紫金（2899）挫4.3%，收報31.56元；同系的紫金黃金國際（2259）急跌8.8%，收報107元；老鋪黃金（6181）大跌5.4%，收報473元；招金（1818）亦跌5.3%，收報19.09元。

個股方面，日前獲大行花旗唱好的「建滔系」個股強勢拉升，建滔集團（148）漲15.1%，收報71.75元；建滔積層板（1888）大升12.1%，收報55.95元。勝宏科技（2476）董事長陳濤被指涉及一宗桃色糾紛，公司回應稱網傳視頻內容與生產經營活動無關，股價仍跌8.2%，收報338.4元。

美高梅中國（2282）董事長兼聯席主席何超瓊清倉美高梅國際持股，合共套現1.4億美元，美高梅中國股價挫6.4%，收報10.69元。優必選（9880）公布，旗下優世界超仿生人形機器人開啟預售6天，預訂單量累計已突破2110台，優必選逆市揚6.7%，收報117.7元。

李澤銘：恒指24000點暫有支持 下半年整體不確定性較高

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，亞洲主要股市受多重利淡因素夾擊，部分AI個股業績指引弱於市場預期，導致市場估值重新調整，SpaceX上市及科企集資令全球資金流動性收緊，加上美國最新的非農數據導致加息預期升溫，同時港股亦正面臨內地進一步收緊資金外流監管的憂慮。

他續指，估計美股、日股、韓股和台股這一輪下跌屬於中期調整，畢竟這些市場此前持續創出歷史新高，卻遲遲未出現像樣的回調；但港股情況比較特殊，此前並未跟隨外圍顯著上漲，預期本輪跌幅本身並不會過於猛烈，恒指短期內24000點應有支持，上試25000有一定的阻力。他還估計，港股下半年整體不確定性仍較高，需觀望美國的利率變化，以及內地資金跨境流動政策的後續動向。



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1215：受累中東局勢升溫、聯儲局加息機會大增，以至外圍AI股獲利回吐等影響，恒指今早低開379點，最多曾跌503點，低見24458點，其後低位有支持，跌幅一度收窄至124點，報24837點，惟11點後再次回落，截至中午報24668點，跌293點或1.18%，半日成交1,962億元；科指中午跌117點或2.4%，報4771點。

百度半日跌7% 藍籌中最差

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日跌2.9%，美團（3690）及友邦（1299）亦分別跌4.8%及2.4%，為3隻拖累恒指最主要股份。若單計股價變幅，百度（9888）更跌逾7%，為表現最差藍籌；藥明生物（2269）跌6.8%；中鋁（2600）、洛鉬（3993）及老鋪黃金（6181）均跌逾半成。

各板塊表現方面，多隻AI相關股急跌，其中存儲概念股瀾起（6809）及兆易創新（3986）跌5.2%及4%；光通信概念股匯聚科技（1729）跌5.7%，劍橋科技（6166）亦跌4.5%；其他半導體股中，中芯（981）跌3.8%，芯智（2166）、貝克微（2149）及上海復旦（1385）更紛紛跌逾7%。

不過，今日起入通的壁仞科技（6082）及天數智芯（9903）逆市走強，分別升4%及11%，智譜（2513）亦升2%。

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0920：美國上周五公布的非農數據投下震撼彈，市場加大押注聯儲局加息預期，加上博通日前季績遜市場預期，導致人工智能（AI）股持續回吐，納指上周五重挫4.2%，創14個月最大單日跌幅。亞太區股市方面，日韓台股市今早均見受壓，其中日股暫跌逾3.6%、韓股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至於港股恒指今早低開379點，報24582點。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火後，伊朗時隔兩個月再次向以色列發射過導彈，國際油價升逾3%，布蘭特期油曾報96.21美元，WTI原油期貨亦曾報94美元。中海油（883）及中石油（857）開市仍跌0.3%及0.8%。金價亦受壓，現貨金繼上周急跌逾4%後，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌3.3%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌3.3%；京東（9618）跌2.2%；小米（1810）則跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通調入鳴鳴很忙（1768）、智譜（2513）、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天數智芯（9903），並自今日（8日）起生效。

洪灝料股市周一、二續承壓

蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝認為，目前美股「貴得濟」，形成泡沫，兼在見頂的過程當中，預計美股尤其是科技板塊，未來約3個月內將出現顯著調整。在美股上周五的大跌之下，估計港日韓台的股市都會「頂唔順」，本周一、二將繼續承壓，暫時他對於這次港股跌勢的底部沒有預測，但呼籲投資者「唔好咁博」。

黃德几：恒指24200有支持

盈立證券研究部執行董事黃德几則認為，現時美股正處於健康調整階段，主要由於美股早前升勢已反映眾多利好因素、投資者對個別股份業績看法越來越吹毛求疵，加上美伊戰爭無談判空間影響。他指出，港日韓台股市上周五已率先「跌定」，今日有機會低開，而恒指夜期已跌至約24500點，估計在24200點、即美伊戰事以來低位，料有初步支持。

展望本周的重要財經消息，包括中國周二公布5月進出口數據、中國和美國齊於周三披露5月的居民消費價格指數（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美國上市，均會影響後市走勢。