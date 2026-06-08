恒指半日挫293點 阿里美團領跌 存儲及光通訊等AI股向下 壁仞天數逆市升｜港股開市

1215：受累中東局勢升溫、聯儲局加息機會大增，以至外圍AI股獲利回吐等影響，恒指今早低開379點，最多曾跌503點，低見24458點，其後低位有支持，跌幅一度收窄至124點，報24837點，惟11點後再次回落，截至中午報24668點，跌293點或1.18%，半日成交1,962億元；科指中午跌117點或2.4%，報4771點。

百度半日跌7% 藍籌中最差

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日跌2.9%，美團（3690）及友邦（1299）亦分別跌4.8%及2.4%，為3隻拖累恒指最主要股份。若單計股價變幅，百度（9888）更跌逾7%，為表現最差藍籌；藥明生物（2269）跌6.8%；中鋁（2600）、洛鉬（3993）及老鋪黃金（6181）均跌逾半成。

各板塊表現方面，多隻AI相關股急跌，其中存儲概念股瀾起（6809）及兆易創新（3986）跌5.2%及4%；光通信概念股匯聚科技（1729）跌5.7%，劍橋科技（6166）亦跌4.5%；其他半導體股中，中芯（981）跌3.8%，芯智（2166）、貝克微（2149）及上海復旦（1385）更紛紛跌逾7%。

不過，今日起入通的壁仞科技（6082）及天數智芯（9903）逆市走強，分別升4%及11%，智譜（2513）亦升2%。

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0920：美國上周五公布的非農數據投下震撼彈，市場加大押注聯儲局加息預期，加上博通日前季績遜市場預期，導致人工智能（AI）股持續回吐，納指上周五重挫4.2%，創14個月最大單日跌幅。亞太區股市方面，日韓台股市今早均見受壓，其中日股暫跌逾3.6%、韓股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至於港股恒指今早低開379點，報24582點。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火後，伊朗時隔兩個月再次向以色列發射過導彈，國際油價升逾3%，布蘭特期油曾報96.21美元，WTI原油期貨亦曾報94美元。中海油（883）及中石油（857）開市仍跌0.3%及0.8%。金價亦受壓，現貨金繼上周急跌逾4%後，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌3.3%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌3.3%；京東（9618）跌2.2%；小米（1810）則跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通調入鳴鳴很忙（1768）、智譜（2513）、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天數智芯（9903），並自今日（8日）起生效。

洪灝料股市周一、二續承壓

蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝認為，目前美股「貴得濟」，形成泡沫，兼在見頂的過程當中，預計美股尤其是科技板塊，未來約3個月內將出現顯著調整。在美股上周五的大跌之下，估計港日韓台的股市都會「頂唔順」，本周一、二將繼續承壓，暫時他對於這次港股跌勢的底部沒有預測，但呼籲投資者「唔好咁博」。

黃德几：恒指24200有支持

盈立證券研究部執行董事黃德几則認為，現時美股正處於健康調整階段，主要由於美股早前升勢已反映眾多利好因素、投資者對個別股份業績看法越來越吹毛求疵，加上美伊戰爭無談判空間影響。他指出，港日韓台股市上周五已率先「跌定」，今日有機會低開，而恒指夜期已跌至約24500點，估計在24200點、即美伊戰事以來低位，料有初步支持。

展望本周的重要財經消息，包括中國周二公布5月進出口數據、中國和美國齊於周三披露5月的居民消費價格指數（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美國上市，均會影響後市走勢。