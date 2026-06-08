伊朗再攻以色列 油價向上 日韓台股受壓 恒指低開379點 6股成北水新貴｜港股開市

美國上周五公布的非農數據投下震撼彈，市場加大押注聯儲局加息預期，加上博通日前季績遜市場預期，導致人工智能（AI）股持續回吐，納指上周五重挫4.2%，創14個月最大單日跌幅。亞太區股市方面，日韓台股市今早均見受壓，其中日股暫跌逾3.6%、韓股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至於港股恒指今早低開X點，報X點。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火後，伊朗時隔兩個月再次向以色列發射過導彈，國際油價升逾3%，布蘭特期油曾報96.21美元，WTI原油期貨亦曾報94美元。中海油（883）及中石油（857）開市仍跌0.3%及0.8%。金價亦受壓，現貨金繼上周急跌逾4%後，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌3.3%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌3.3%；京東（9618）跌2.2%；小米（1810）則跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通調入鳴鳴很忙（1768）、智譜（2513）、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天數智芯（9903），並自今日（8日）起生效。

洪灝料股市周一、二續承壓

蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝認為，目前美股「貴得濟」，形成泡沫，兼在見頂的過程當中，預計美股尤其是科技板塊，未來約3個月內將出現顯著調整。在美股上周五的大跌之下，估計港日韓台的股市都會「頂唔順」，本周一、二將繼續承壓，暫時他對於這次港股跌勢的底部沒有預測，但呼籲投資者「唔好咁博」。

黃德几：恒指24200有支持

盈立證券研究部執行董事黃德几則認為，現時美股正處於健康調整階段，主要由於美股早前升勢已反映眾多利好因素、投資者對個別股份業績看法越來越吹毛求疵，加上美伊戰爭無談判空間影響。他指出，港日韓台股市上周五已率先「跌定」，今日有機會低開，而恒指夜期已跌至約24500點，估計在24200點、即美伊戰事以來低位，料有初步支持。

展望本周的重要財經消息，包括中國周二公布5月進出口數據、中國和美國齊於周三披露5月的居民消費價格指數（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美國上市，均會影響後市走勢。