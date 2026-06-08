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美股急瀉暫視借勢調整｜唐牛

股市
更新時間：08:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：08:59 2026-06-08 HKT

美股說好了的調整，終於在上周五出現了。上月新增非農職位達17.2萬個，遠超市場預期，加息預期隨即上升，拖累美股全線下跌；其中納指跌幅達4%，三大指數中最弱，市場熱炒的存儲、半導體股份，跌幅兩位數的可謂比比皆是。

調整夠深，兼且由頭沽到尾，但本欄旨在發揮正能量精神，所以今日派兩粒定心丸畀大家。第一，大跌的原因係非農數據左右息口走勢，零新意，絕非從未遇過的壞消息，加上近期升幅既兇且狠，暫時可視作借勢調整。

第二，如上文所述，近期升幅既兇且狠，贏錢可謂easy job，如今只是失去小部份利潤，絕不影響大局，就當係畀自己冷靜一下，執執手頭上嘅倉位吧。

唐牛

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